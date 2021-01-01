اطلاق تطبيقا مميزا للمنازل الذكية من Yandex الروسية

أعلنت Yandex الروسية عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله التحكم بتقنيات المنازل الذكية عبر الهواتف والأجهزة المحمولة.
وتبعا لـ Yandex فإن التطبيق الجديد "??? ? ??????" أو "House with Alice"، يمكن تحميله عبر متجري App Store و Google Play الإلكترونيين.
وقال بيان صادر عن الشركة "في السابق كانت جميع وظائف المساعد الصوتي Alice موجودة في العديد من التطبيقات التي تطرحها شركتنا أو داخل تطبيق Yandex الرئيسي، لكننا قررنا جمع هذه الوظائف في تطبيق موحد مع إضافة أشياء جديدة إليها.. من خلال التطبيق يمكن استخدام الأوامر الصوتية للتحكم بالمساعدات المنزلية الذكية ومكبرات الصوت ومنظومات الإضاءة والمكيفات والبرادات والمكانس الكهربائية والعديد من الإلكترونيات التي تعمل البرمجيات الحديثة".
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