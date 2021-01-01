بكاميرات ممتازة Xiaomi تطلق هاتف أندرويد

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونغ.
وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم، محمي من الماء والغبار، أبعاده (163.5/75.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ.
أما شاشته فستكون Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية عالية للصور والفيديوهات.
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