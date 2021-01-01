جوجل تشتغل على نظارتها الذكية google Glass



google Glass google Glass

أفادت التقارير أن شركة البحث العملاقة جوجل قد أنفقت للتو مليار دولار على شركة تقوم بتطوير ثنائيات صغيرة باعثة للضوء للشاشات المستخدمة في أجهزة الواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) وهو ما يعني أن الشركة قد لا تزال تعمل على نظارتها للواقع المعزز.



ووفقًا لتقرير في The Information، فقد وقعت جوجل صفقة لشراء شركة Raxium الناشئة البالغة من العمر خمس سنوات، ووفقًا للتقرير، يشير الاستحواذ إلى أن جوجل تريد امتلاك المزيد من المكونات المادية اللازمة لتطوير مثل هذه الأجهزة.



ويضيف التقرير أيضًا أنه على الرغم من عدم معرفة شروط الصفقة، فمن المحتمل أن تنفق جوجل مليار دولار على Raxium، و"تعتبر Raxium في طليعة جلب التكامل المترابط، وهو الأساس الذي يقوم عليه قانون Moore، إلى MicroLEDs ، مما يتيح فئة جديدة من منتجات العرض الأصغر والأكثر قوة، بدءًا من شاشات الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى الإضاءة القائمة على اللوحة بالحجم الطبيعي مصفوفات الحقول "، كما هو موضح في الوصف الموجود على صفحة الشركة.

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وتم إطلاق google Glass لأول مرة في عام 2013 لمجموعة مختارة من المشترين، وأعلنت الشركة عن إصدار أوسع في عام 2014، وأدى السعر 1500 دولار والمخاوف من انتهاك الخصوصية إلى فشل المنتج، فيما أوقفت جوجل جميع أعمالها في مشروع Glass في عام 2015، وفي عام 2017، استأنفت جوجل العمل في إصدار المؤسسة من الزجاج وأطلق عليه اسم Glass.ما هو microLEDيشبه microLED شاشات OLED لأنه لا يستخدم الإضاءة الخلفية ، وبدلاً من ذلك يصدر كل بكسل ضوءه الخاص، والاختلاف الوحيد هنا هو أنه ، على عكس شاشات OLED، تستخدم شاشات microLED مواد غير عضوية، والتي توفر أيضًا مزايا مستويات الأسود المنخفضة للغاية ، ولكن مع سطوع ذروة أعلى.حيث أن معظم لوحات LED السائدة هي في الواقع لوحات LCD ذات إضاءة خلفية أو حافة قائمة على LED، ولا تحتاج لوحات MicroLED إلى إضاءة خلفية منفصلة مما يعني أن اللون الأسود أغمق والأبيض أكثر سطوعًا بدون نزيف الضوء الذي يرتبط عادةً بمعظم أجهزة التلفزيون المزودة بإضاءة خلفية بمصابيح LED.ولقد كان جعل microLEDs صغيرة بما يكفي للأجهزة التي يتم ارتداؤها على الرأس تحديًا، وهذا هو المكان الذي يبدو أن Raxium يأتي فيه، حيث تدعي الشركة أنها حققت بيكسلات صغيرة تصل إلى 3.5 ميكرومتر، أصغر بكثير من بكسل OLED النموذجي.ما الذي يفعله منافسو Apple و Microsoft و Facebookتتبع شراء Raxium من جوجل عمليات استحواذ وصفقات تجارية مماثلة قام بها منافسوها أبل و Facebook و Microsoft و Snap لنفس النوع من التكنولوجيا لتطوير نظارات الواقع المعزز أو سماعات الرأس.وتراهن شركة أبل بشكل كبير على تقنية AR لسنوات حتى الآن، ويُزعم أن Apple Glass هو المنتج الكبير التالي من الشركة، وتمتلك Microsoft سماعة HoloLens 2 ، وهي سماعة رأس للواقع المختلط (MR) تركز على المؤسسات ويبلغ سعرها 3500 دولار.ويمتلك موقع Facebook ، الذي يُطلق عليه الآن Meta ، Oculus Quest 2 ، وهي سماعة رأس VR موجهة للمستهلكين تبدأ من 300 دولار، ويطلق عليه الآن سماعة Meta Quest VR.