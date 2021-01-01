مواصفات و سعر الهاتف Honor Magic 4 Ultimate



Honor Magic 4 Ultimate Honor Magic 4 Ultimate

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة هونور، عن الهاتف، Honor Magic 4 Ultimate، مع مواصفات، هي الأقوى، في سلسلة، Magic 4 Series، وتتمثل في، معالج Snapdragon 8 Gen 1، الأقوى على الإطلاق، ونظام أندرويد 12، مع دعم، خدمات جوجل بلاي، وشاشة كبيرة، بجودة عالية، وبمعدل تحديث عال، وكاميرات ممتازة للغاية، بالإضافة إلى، ذاكرة داخلية، ضخمة جدا، وغيرها من، المواصفات الجيدة، التي تجعل الهاتف، منافسا قويا، للهواتف الرائدة، من الشركات الأخرى، بما في ذلك، هواتف Galaxy S22 Series، وهواتف Xiaomi 12، لذلك دعونا نتعرف، عليها الآن، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Honor Magic 4 Ultimate.



المواصفات الكاملة للهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت شركة هونور، عن هذا الهاتف، يوم 17 مارس، وستقوم بإطلاقه، إلى الأسواق العالمية، يوم 22 أبريل.



أبعاد الهاتف: يتوفر هذا الهاتف، بارتفاع 163.6 ملم، وبعرض 74.7 ملم، وبسمك عريض جدا، يبلغ 11.4 ملم، وبوزن يبلغ حوالي 242 جراما.

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الهاتف Honor Magic 4 Ultimateالشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، Honor Magic 4 Ultimate، هي 2G، و3G، و4G، و5G، بالإضافة إلى، اتصال Wi-Fi 6، ودعم تركيب، شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: يحتوي هاتف هونور الجديد، على شاشة منحنية، بدون حواف، من نوع، LTPO OLED، وبحجم 6.81 بوصة، وبدقة 2848×1312 ملم، ومحمية بزجاج، Scratch-resistant glass، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+.المعالج: معالج هذا الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ويعتمد على، تقنية تصنيع 4 نانومتر، ويتكون من، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز، كما أن، معالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، أفضل بكثير، من كاميرات، باقي هواتف، Magic 4 Series، حيث يحتوي Honor Magic 4 Ultimate، على 5 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر هائل، حجمه 1/1.12 بوصة، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بحجم مستشعر، يبلغ 90 ملم، وبدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.5، وتدعم المثبت البصري OIS، وتقريبا بصريا 3.5x، والكاميرا الرابعة، هي كاميرا واسعة، وتأتي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرا الخامسة، فهي عبارة عن، مستشعر TOF 3D، لمعلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: يحتوي إصدار Ultimate، من الهاتف، Magic 4، على كاميرا أمامية رئيسية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بجانب مستشعر، عمق ثلاثي الأبعاد، للتعرف على الوجه، TOF 3D، علما بأن، جودة تصوير الفيديوهات، هي 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: Honor Magic 4 Ultimate، يصل مع، ذاكرة داخلية، بسعة 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، Magic UI 6.البطارية: بطارية هذا الهاتف الجديد، سعتها 4600 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، مع دعم، الشحن العكسي، والشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 5 واط، والبطارية يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 3.1.مميزات Honor Magic 4 Ultimateالكاميرات الخلفية، أكثر من رائعة، ويتم تشغيلها، بمعالج صور مخصص، مصمم خصيصا، لهذا الهاتف، ويعتمد على، الذكاء الاصطناعي، في إخراج صور، وفيديوهات أكثر من رائعة، كما أن الكاميرات، تدعم تسجيل، محتوى HDR10، وتعالج الصور، بمعدل 20 بت، لكل قناة، ويمكنها التقاط الفيديوهات، في الوضع الليلي، بجودة 4K، بتنسيق سجل 10 بت، مع معاينة مباشرة.يوفر أفضل أداء ممكن، من هاتف ذكي، بفضل معالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، والذي يمكنه، تشغيل الألعاب الثقيلة، بأعلى معدل فريمات، تدعمه اللعبة.شاشة منحنية، بتصميم ممتاز جدا، ويوجد عليها، زجاج مقاوم للخدش، وتتميز بتعتيم PWM، عالي التردد، عند 1.920 هرتز، بالإضافة إلى، العديد من، الخصائص التي، تجعلها من، أفضل شاشات، الهواتف الذكية.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرا الأمامية، عالية جدا، وتصل إلى، 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الهاتف Honor Magic 4 Ultimate، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ويعمل بالموجات، فوق الصوتية، ويدعم أيضا، Face ID، لفتح القفل، عن طريق الوجه، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والطيف اللوني.يصل مع، بطارية كبيرة، يتم شحنها، بنسبة 100%، في 30 دقيقة فقط، بفضل تقنية، الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 100 واط.ذاكرة داخلية كبيرة، تصل إلى، 512 جيجا بايت، مما يجعلها، لا تحتاج إلى، بطاقة ذاكرة خارجية، والذاكرة العشوائية، ضخمة جدا، وتصل إلى، 12 جيجا رام، ويمكن زيادتها، بمقدار 5 جيجا رام، إضافية، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين.يدعم خاصية NFC، ومكبرات صوت ستريو، مع دعم، خاصية Infrared port، كما أن، الهاتف Honor Magic 4 Ultimate، يدعم النطاق العريض للغاية، (UWB).يعمل بأحدث، نظام تشغيل، متوفر حاليا، وأحدث واجهة مستخدم، من هونور، كما أنه، يدعم خدمات، Google Play Services.عيوب الهاتف هونور Magic 4 Ultimateالهاتف معرض للخدش، والكسر بسهولة، بسبب قدوم الظهر، من السيراميك، لذلك ينصح بتركيب، جراب واقٍ.الذاكرة الداخلية، غير قابلة للاتساع، وهذا يعدّ، طبيعيا نظرا، لأنها تأتي، بسعة نصف تيرا بايت.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM.الشحن اللاسلكي السريع، أضعف بكثير من، الموجود في، هاتف Honor Magic 4 Pro، حيث يأتي، بقوة 50 واط، بدلا من، 100 واط.بالرغم من أن، الكاميرا الأمامية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، إلا أن، دقتها ضعيفة جدا، مقارنة بالمنافسين.سعر الهاتف Honor Magic 4 Ultimateالهاتف Honor Magic 4 Ultimate، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 22 أبريل، بسعر يبلغ حوالي، 1260 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين، بسعة 512 جيجا بايت.