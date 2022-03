زيادات بأسعار طرازات هيونداي من 20 إلى 50 ألف جنيه

هيونداي هيونداي

أعلنت شركة غبور أوتو عن زيادات في أسعار كافة طرازات هيونداي تراوحت من 20 إلى 50 ألف جنيه، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء موجة ارتفاع أسعار الدولار واليورو أمام الجنيه المصري.



ارتفع سعر هيونداي i10 بمقدار 25 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Spirit بسعر 240 ألف جنيه، والفئة الثانية Elite بسعر 250 ألف جنيه.



ارتفع سعر هيونداي i20 بمقدار 30 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Spirit بسعر 309 ألف جنيه، والفئة الثانية Dynamic بسعر 329 ألف جنيه، والفئة الثالثة Elite بسعر 339 ألف جنيه، والفئة الرابعة Ultimate بسعر 349 ألف جنيه.

ارتفع سعر هيونداي أكسنت آر بي RB بمقدار 25 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى بسعر 270 ألف جنيه، والفئة الثانية SR بسعر 280 ألف جنيه، والفئة الثالثة DAB بسعر 286 ألف جنيه، والفئة الرابعة DAB+ بسعر 296 ألف جنيه، والفئة الخامسة High Line بسعر 306 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي أكسنت HCI بمقدار 30 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Smart بسعر 295 ألف جنيه، والفئة الثانية Smart Safety بسعر 315 ألف جنيه، والفئة الثالثة Smart Fun بسعر 315 ألف جنيه، والفئة الرابعة Smart+ بسعر 335 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي إلنترا HD بمقدار 20 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى AT بسعر 295 ألف جنيه، والفئة الثانية AT SR بسعر 302 ألف جنيه، والفئة الثالثة AT DAB بسعر 315 ألف جنيه، والفئة الرابعة AT High Line بسعر 319 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي بايون بمقدار 35 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Spirit بسعر 334 ألف جنيه، والفئة الثانية Dynamic بسعر 360 ألف جنيه، والفئة الثالثة Elite بسعر 380 ألف جنيه، والفئة الرابعة Ultimate بسعر 400 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي إلنترا CN7 بمقدار 40 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Smart بسعر 383 ألف جنيه، والفئة الثانية Smart Safety بسعر 393 ألف جنيه، والفئة الثالثة Smart Fun بسعر 405 ألف جنيه، والفئة الرابعة Smart+ بسعر 430 ألف جنيه، والفئة الخامسة Modern بسعر 455 ألف جنيه، والفئة السادسة Advanced بسعر 490 ألف جنيه، والفئة السابعة Premium بسعر 549 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي كريتا بمقدار 40 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Smart بسعر 410 ألف جنيه، والفئة الثانية Smart+ بسعر 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة Modern بسعر 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة Advanced بسعر 475 ألف جنيه.ارتفع سعر هيونداي توسان بمقدار 50 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Smart بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الثانية Smart+ بسعر 555 ألف جنيه، والفئة الثالثة Modern بسعر 590 ألف جنيه، والفئة الرابعة Advanced بسعر 645 ألف جنيه، والفئة الخامسة Premium بسعر 685 ألف جنيه.