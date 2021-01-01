بزيادة 42 ألف جنيه أسعار هافال جوليان 2022

كشفت شركة غبور أوتو الوكيل الرسمي للعلامة الصينية هافال في مصر، عن ارتفاع جديد في أسعار سيارتها هافال جوليان 2022 ، بزيادة تتراوح قيمتها بين 40 ألف جنيه و 42 ألف جنيه، وذلك على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.
أسعار هافال جوليان 2022
حيث سجلت الفئة الأولى من هافال جوليان 2022 بسعر 365 ألف جنيه بدلاً من 325 ألفاً، فيما جاء سعر الفئة الثانية 395 ألف جنيه مقارنةً بسعر 353 ألفاً، وارتفعت الفئة الثالثة إلى 420 ألف جنيه بدلاً من 378 ألفاً سابقاً، بينما صعدت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً إلى 445 ألف جنيه بعد أن كانت بسعر 404 آلاف.
مواصفات هافال جوليان 2022
وتأتي هافال جوليان 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات.
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