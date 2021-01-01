ملامح تصميمية لمستقبل هيدروچيني من Alpine



Alpine Alpine

كشفت Alpine عن سيارتها Alpine A4810 Concept التي تسلط به الضوء على التصميم الذي ستظهر به موديلاتها في المستقبل حيث تقدم لمحة عما يمكن أن تبدو عليه سيارة Alpine الخارقة التي تعمل بالهيدروچين بحلول عام 2035.



تم تصميم A4810 الخارقة من قبل طلاب في المعهد الأوروبي للتصميم (IED) في تورين بإيطاليا ، وليس بواسطة قسم التصميم الداخلي بشركة Alpine ، لتقديم موجز عملي عن تطوير سيارة هيدروچين فائقة السرعة لعام 2035.



ولم تكشف الشركة عن أي مواصفات داخلية للسيارة إلا أن شركة رينو المالكة لـ Alpine قد أعلنت عن خطتها المستقبلية لتصميم سيارة تعتمد على الطاقة الهيدروچينية.