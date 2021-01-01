زيادة جديدة بعد ارتفاع الدولار هيونداي أكسنت RB موديل 2022



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

أبلغت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية هيونداي في مصر، شبكة موزعيها بارتفاع جديد في أسعار سيارتها هيونداي أكسنت RB موديل 2022 ، حيث بلغت قيمة الزيادة 25 ألف جنيه على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.



أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022

ووصلت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022 للفئة الأولى بعد الزيادة إلى 270 ألف جنيه، مقارنة بـ 245 ألفاً، وارتفع سعر الفئة الثانية إلى 280 ألف جنيه بدلاً من 255 ألفاً في السابق، وبلغت الفئة الثالثة سعر 286 ألف جنيه، بدلًا من 261 ألفاً، فيما صعدت الفئة الرابعة إلى سعر 306 ألف جنيه بعد أن كان سعرها 281 ألفاً سابقاً، وذلك بحسب قائمة الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل.



مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

وتتوفر السيارة الكورية هيونداي أكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، يولد قوة 140 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 168 نيوتن / متر، ومدعوم بناقل حركة رباعي سرعات، يمكنها من التسارع من وضعية الثبات إلى السرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، من خلال منظومة جر أمامى، وذلك بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 6.6 لتر عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

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وتتمتع هيونداي أكسنت RB موديل 2022 بشكل انسيابي، وتقف على عجلات رياضية قياس 17 بوصة ، كما تتميز بمرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية ، وتضم وسائل أمان تشمل وسائد هوائية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظم تحكم في الفرامل في المنحنيات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.