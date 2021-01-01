بعد ارتفاع الدولار أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022



هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا

على إثر ارتفاع سعر الدولار في مصر الذي شهدته سوق الأوراق المالية اليوم؛ أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية هيونداي في مصر، عن ارتفاعات جديدة في أسعار سيارتها هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 ، وبلغت قيمة الزيادة السعرية 40 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المحلية.



أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

حيث قفز سعر الفئة الأولى من هيونداي إلنترا cn7 بعد الزيادة إلى 383 ألف جنيه مقارنةً بـ 343 ألفاً في الأسبوع الماضي، وصعدت الفئة الثانية إلى 393 ألف جنيه بدلاً من 353 ألفاً ، أما الفئة الثالثة فارتفعت إلى 405 آلاف جنيه بعد أن كانت 365 ألفاً في السابق.



أما الفئة الرابعة فصعد سعرها بعد الزيادة إلى 430 ألف جنيه بدلاً من 390 ألفاً ، وسجلت الفئة الخامسة سعر 455 ألف جنيه مقارنةً بـ 415 ألفاً قبل الزيادة، ووصلت الفئة السادسة إلى سعر 490 ألف جنيه بعد سعر 450 ألفاً سابقاً، وانتهت الفئة السابعة والأعلى تجهيزاً عند سعر 550 ألف جنيه، بعد أن كانت قد شهدت ثباتاً عند سعر 510 ألفاً حتى الأسبوع الماضي.

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مواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022وتأتي هيونداي إلنترا CN7 بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، ليعطي عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، لتتمكن السيارة من التسارع من نقطة السكون إلى السرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 11.6 ثانية، وتقف السيارة على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 15 و17 بوصة.وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة؛ منها وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وفرامل يد كهربائية، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.وتتوفر هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ من أهمها خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف/ المحرك، خاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات مطر وإضاءة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.