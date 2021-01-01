مهرجان الأسر الطلابية.. طالبات حاسبات ومعلومات عين شمس يحصدن المركز الأول

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شهدت جامعة عين شمس، يوم الأحد 20 مارس، انطلاق مهرجان الأسر الطلابية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.



وتقام فاعليات المهرجان على مدار 4 أيام متتالية. تحت إشراف الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ويحيى حسن، مدير إدارة الأسر الطلابية، وأسماء خاطر، مدير إدارة الجوالة.

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و‏يشارك 46 طالبا من اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هالة مشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات المهرجان المختلفة من أنشطة رياضية وفنية وثقافية.

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وشارك طلاب الكلية بطابور حملة أعلام الكليات وعشائر جوالة الجامعة الذي طاف الحرم الرئيسي.وفاز بالمركز الأول ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأسر الطلابية لجامعة عين شمس، فريق كرة اليد طالبات لكلية الحاسبات والمعلومات، وهم “منة الله أشرف مصطفى - الفرقة الثانية، ومريم علاء الدين فضل - الفرقة الثانية، وروان أحمد إبراهيم الفرقة الثالثة برنامج هندسة البرمجيات، وهبة محمد بهاء الدين إسماعيل - الأولى، وأمينة محمد حسين مرزوق - الثانية”.