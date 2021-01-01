مهرجان الأسر الطلابية.. طالبات حاسبات ومعلومات عين شمس يحصدن المركز الأول

شهدت جامعة عين شمس، يوم الأحد 20 مارس، انطلاق مهرجان الأسر الطلابية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
وتقام فاعليات المهرجان على مدار 4 أيام متتالية. تحت إشراف الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ويحيى حسن، مدير إدارة الأسر الطلابية، وأسماء خاطر، مدير إدارة الجوالة.
ويشارك 46 طالبا من اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هالة مشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات المهرجان المختلفة من أنشطة رياضية وفنية وثقافية.
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