اليوم .. طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التدريبية



طلاب الصف الأول الثانوي طلاب الصف الأول الثانوي



يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التدريبي في مادة التاريخ ، والذي يعد آخر امتحان في امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية الإلكترونية .



وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي ، بضرورة عدم التخلف عن حضور آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية اليوم ، للحصول على أكبر فائدة.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن إجمالي عدد طلاب الصف الاول الثانوي المستهدفين من امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية يصل إلى (643546) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

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ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هذه الامتحانات ماهي إلا تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط).وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، ويتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية ، أول امس الاحد 19 مارس 2022 ، حيث امتحن طلاب الصف الاول الثانوي امتحانات تدريبية على مدار اليومين الماضيين في مادتي اللغة الاجنبية الاولى والفيزياء .وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد حضر الامتحان التديبي في مادة اللغة الاجنبية الاولى ، 463131 طالبا على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالبا المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%، بينما حضر الامتحان التدريبي في مادة الفيزياء عدد (430005) طلاب/طالبات على مستوى الجمهورية من إجمالي (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت ( 66.8%).تطبيق لمنع الغش بالتابلت في الامتحانات الالكترونيةوأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة منصة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي، داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه أتيحت أيضا منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تطبيق خاص بالتابلت يُمكن للطلاب من خلاله أداء الامتحانات التدريبية الالكترونية مباشرة، بشكل يحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.