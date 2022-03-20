حجم إنتاج مصر من القمح والأرز وقصب السكر فى 18 نقطة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رصدت النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي، حصيلة المحاصيل الزراعية لعام 2019/2020، موزعة بين 11 محصول رئيسي وفقا لما يلي:

مساحة محصول القمح 3.4 مليون فدان عام 2019/2020، مقابل 3.1 مليون فدان عام 2018/2019، بنسبة زيادة 8.5%.بلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طن، مقابل 8.6 مليون طن في العام المناظر له بنسبة زيادة 6.3% ومحافظة الشرقية الأولى من حيث الإنتاج بواقع 1.1 مليون طن بنسبة 12%.

مساحة محصول قصب السكر 336.1 ألف فدان عام 19/20، مقابل 329.2 ألف فدان عام 18/19، بنسبة زيادة بلغت 2.1%.

بلغت كمية الإنتاج 15.9 مليون طن عام 19/20، مقابل 15.3 مليون طن عام 18/19، بنسبة زيادة 3.4%، وتحتل محافظة قنا المركز الأول بإنتاج 5.8 مليون طن بنسبة 36.7%.

مساحة محصول الطماطم 380 ألف فدان عام 19/20، مقابل 408.7 ألف فدان عام 18/19، بنسبة انخفاض 7%.

كانت كمية الإنتاج 6.5 مليون طن عام 19/20، مقابل 6.8 مليون طن عام 18/19، بنسبة تراجع 4.4%، وتحتل النوبارية المركز الأول بإنتاج 1.1 مليون طن بنسبة 17.3%.

مساحة محصول البطاطس 560.8 ألف فدان عام 19/20، مقابل 422.6 ألف فدان عام 18/19، بنسبة زيادة 32.7%.
كانت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 19/20، مقابل 5.2 مليون طن عام 18/19، بنسبة زيادة بلغت 30.5%، محافظة الوادى الجديد هي الأولي بإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 18.2%.

مساحة الصوب 33.9 مليون متر عام 19/20، مقابل 29.2 مليون عام 18/19، بنسبة زيادة 15.9%.

كانت كمية الإنتاج 340.4 ألف طن عام 19/20، مقابل 271.6 ألف طن عام 18/19، بنسبة زيادة 25.3%، ومحافظة الدقهلية هي الأولي بإنتاج بلغ 185.4 ألف طن بنسبة 54.5%.

المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.7 ألف فدان عام 19/20، مقابل 292 ألف فدان عام 18/19، بزيادة 0.7%.

كانت كمية الإنتاج 3.10 مليون طن عام 19/20، مقابل 1.07 مليون طن عام 18/19، بزيادة 1.2%، ومدينة النوبارية الأولى في الإنتاج بـ724.9 ألف طن بنسبة 23.4%.

المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.8 ألف فدان 19/20، مقابل 72.6 ألف فدان عام 18/19، بنسبة زيادة 0.3%.

كانت كمية الإنتاج 1.35 مليون طن عان 19/20، مقابل 1.33 مليون طن عان 18/19، بزيادة 1.3%، والنوبارية الأولي بإنتاج 382.1 ألف طن بنسبة 28.4%.

المساحة الكلية لنخيل البلح 134.1 ألف فدان 19/20، مقابل 117.1 ألف فدان عام 18/19، بزيادة 14.6%.

كانت كمية الإنتاج 1.71 مليون طن عام 19/20، مقابل 1.64 مليون طن عام 18/19، بزيادة 4%، بلغت عدد الإناث المثمرة 14.9 مليون نخلة عام 19/20، مقابل 14.4 مليون نخلة عام 18/19، بنسبة زيادة 3.4%، محافظة الجيزة الأولي وبلغ الإنتاج 284 ألف طن بنسبة 16.6%.

مساحة محصول الأرز 1.2 مليون فدان عام 19/20، مقابل 1.3 مليون فدان عام 18/19، بنسبة تراجع بلغت 9%.

وكانت كمية الإنتاج كانت 4.4 مليون طن عام 19/20، مقابل 4.8 مليون طن عام 18/19، بنسبة تراجع بلغت 7.6%، ومحافظة الشرقية المرتبة الأولي من حيث الإنتاج بـ1.3 مليون طن بنسبة 29.4%.

المصدر: اليوم السابع

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