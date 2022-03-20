أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022«لم تحدث من قبل»..



اسعار الذهب اسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء على قيم لم تصل إليها من قبل، بعد ارتفاع متواصل في الأسعار طوال أمس الإثنين منذ لحظة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية.



ووصلت أسعار الدولار الآن في أغلب البنوك المصرية 18.17 جنيهًا للشراء و18.27 جنيهًا للبيع.



وأثر ارتفاع سعر الدولار اليوم على وصول أسعار الذهب في مصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

قد يعجبك أيضا...

وختمت أسعار الذهب عالميًا مساء الإثنين على إرتفاع في أول أيام عمل الأسواق العالمية للأسبوع الجديد لكل من المعاملات الفورية والآجلة.بدأ سعر الذهب الإثنين في التعاملات الصباحية قبل رفع سعر الدولار على الأسعار التالية:الذهب عيار 24 بلغ 1020 جنيهًا.الذهب عيار 21 بلغ 892 جنيهًا.الذهب عيار 18 بلغ 765 جنيهًا.ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب الآن في مصر.سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد رفع سعر الدولار 1171 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم 151 جنيهًا عن الأسعار قبل رفع سعر الدولار.سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد رفع سعر الدولار 1025 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 133 جنيهًا عن الأسعار قبل رفع سعر الدولار.سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بعد رفع سعر الدولار 878 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم 113 جنيهًا عن الأسعار قبل رفع سعر الدولار.وشهدت أسعار الذهب Gold Prices ارتفاعً خياليًا لتلك الأسعار بدون مصنعية.أسعار الذهب عالميًا بالدولار مساء اليومسجلت أسعار الذهب عالميًا بالدولار في الساعة 10.21 مساء الإثنين أكثر من 1935 دولار مرتفعة عن سعرة الإغلاق السابق لكل من التعامل المباشر والآجل.وسجلت أسعار عقود الذهب الآجلة حوالي الساعة 10.21 مساء الإثنين بتوقيت القاهرة 1935.70 دولار، بارتفاع قدره 6.40 دولار بنسبة ارتفاع 0.33%.وشهدت أسعار الذهب Gold العالمية للمعاملات الآجلة تحركًا في مدي يومي يتراوح بين 1918.55 دولار و1940.75 دولار.وسجلت أسعار الذهب اليوم للتعامل الفوري المباشر حوالي الساعة 10.21 مساء الإثنين بتوقيت مصر 1935.13 دولار، بارتفاع قدره 13.83 دولار بنسبة ارتفاع 0.72%.وتحركت أسعار الذهب اليوم للتعاملات الفورية في مدي يومي يتراوح بين 1918.35 دولار و1941.29 دولار.