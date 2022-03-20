تعرف على أسعار الدولار اليوم فى مصر

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اسعار العملات

سجل سعر الدولار 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

المصدر: اليوم السابع

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