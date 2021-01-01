طعام ينسف دهون البطن ويحميك من النوبات القلبية..«الكيلو بـ 2 جنيه ونص»..



دهون البطن دهون البطن

تتراكم الدهون الحشوية في عمق تجويف البطن مكونةً بروز في البطن سيئة ، وبغض النظر عن أنها تمثل إزعاجاً للكثير من الأشخاص، إلا أن وجودها يشكل تهديدًا للصحة العامة، مع عواقب صحية منها النوبة القلبية، حيث تفرز مواد سامة في الدم تسبب التهاب يضر بالشرايين المؤدية للقلب ويزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.



غالبًا ما يتطلب حرق الدهون ممارسة الرياضة، لكن الدراسات تشير إلى أن بعض الإضافات الصحية لنظام غذائي متوازن يمكن أن يقدم نتائج جيدة أيضًا.



وبحسب express، يقلل اللفت، البالغ سعره من 1.5: 2.5 جنيهاً للكيلو ، محيط الخصر في غضون أسابيع، وذلك لأن اللفت الأخضر غني بثروة من الفوائد الصحية بسبب تركيزاته العالية من الألياف.

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إذ أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يرتبط بانخفاض معدل تراكم الدهون الحشوية، وعلى الرغم من أنه كان من الصعب تحديد سبب هذه العلاقة، إلا أن الأبحاث سلطت الضوء على العمليات البيولوجية الرئيسية.فأثناء الهضم، يتم تكسير الألياف القابلة للذوبان من خلال عملية التخمير، ما يؤدي إلى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وتساعد هذه الأنواع من الدهون في تقليل دهون البطن عن طريق زيادة حرق الدهون وتقليل تخزين الدهون.نظراً لاحتواء اللفت على أعلى نسبة من الألياف يمكنه أن يسهل فقدان الوزن، إذ يقول موقع Dr Axe، أنه مع وجود الكثير من الأطعمة الدقيقة و34 سعرًا حراريًا فقط لكل وجبة، يعد اللفت إضافة ممتازة لنظام غذائي لفقدان الوزن.لأن الألياف تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء إفراغ معدتك، مع تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.فيما يعد اللفت غني بحمض الفوليك وفيتامين C وE وK، وهي جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يجب دمجها لفقدان الوزن.بينما أظهرت الأبحاث الإضافية أن زيادة تناول الخضروات الصليبية مثل اللفت يقلل من خطر الإصابة والسمنة والسكري وأمراض القلب والوفيات بشكل عام.وتشمل الفوائد الإضافية للفت الحفاظ على صحة الأعصاب وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى المستويات العالية من البوتاسيوم، والذي له تأثير مريح للأوعية الدموية.