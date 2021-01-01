العثور على أقدم نرد في التاريخ وطوله 4 أمتار



نرد نرد

في رحلة التنقيب عن آثار دولة البحرين، برعاية هيئة الثقافة والآثار، والتي يشرف عليها فريق فرنسي، تم العثور على أقدم حجر نرد في التاريخ، والذي يرجع تاريخه إلى حوالي 2000 عامًا، بحسب موقع العربية.



قال الدكتور سلمان المحاري، مدير إدارة الآثار والمتاحف، أنه تم العثور على حجر نرد بأحد المقابر بموقع أبو صيبع، موضحًا أنه لا يعرف الكثير عن نشأته، حيث أنه يعد أول حجر نرد في البحرين، مؤكدًا أنه لا يعرف هل النرد يرجع للعبة أو طقوس معينة، مضيفًا أنه تم العثور على مقبرة يرجع تاريخها إلى فترة «تايلوس الوسطى»، والتي يرجع تاريخها من 50 قبل الميلاد، إلى سنة 150 ميلاديًا، وبالحديث عن مواصفات حجر النرد، نجد أن قطره 70 مترًا، وارتفاعه من 4 إلى 4 ونصف متر.



5 سنوات من البحث

كان بداية البحث في الموقع عام 2017، وخلال الـ 5 سنوات، عثر الفريق على ثلث الآثار الموجودة من المساحة الكلية للمنطقة، بالإضافة إلى أنه تم تحديد 93 مدفنا، أما في هذا العام، كشف الفريق عن 23 مدفنًا، وانتهوا من التنقيب عن 11 مدفنا، ولكن هناك 3 منها سليمة تماما، أما الباقي فبها أثار تعرض للسرق والنهب، ويرجع تاريخها إلى العصور القديمة، وما زال الفريق يكمل عمله في الشهور القادمة.

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رئيس الفريق البحثي: هدفنا دراسة الثقافة المادية للشعبمن جانبه، تحدث جوليين كوني، رئيس فريق البحث الفرنسي، أن الهدف من عملية التنقيب بمنطقة أبو صيبع، هو دراسة الثقافة المادية للشعب البحريني، وتحديدا خلال فترة حكم «تايلوس»، وذلك من أجل الحصول على بعض المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتسلسل الزمني، وكيفية تصنيع المواد القديمة، والطقوس التي كانت تجرى بالكنائس، كما أن الدراسة تقدم معلومات أخرى عن أصحاب القبور، مثل الجنس والعمرو الظروف الصحية.