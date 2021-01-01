الأرصاد تكشف الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بخصوص الطقس و درجات الحرارة المتوقعة خلال ال72 ساعة القادمة.

حيث أشارت إلي حالة من التقلبات الجوية، وعدم الاستقرار فى حالة الطقس، بدء من اليوم، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وتشهد البلاد، انخفاض فى درجات الحرارة، بين 3- 5 درجات، نتيجة منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب شرق أوروبا، إذ يسود طقس بارد على محافظة القاهرة الكبرى، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين يسود طقس مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، وهي متقطعة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.
- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس
- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

المصدر: بوابة دار المعارف

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