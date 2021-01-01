نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية

آخر الأخبارالصحة والجمال › نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية

صورة الخبر: للحصول على أظافر قوية
للحصول على أظافر قوية

الكثير من الفتيات يهتممن بالعناية الجيدة بالأظافر ولكن من الممكن أن تقابلهن مشكلات عديدة تتسبب في كسر الأظافر أو تغير لونه وقد يكون غسيل اليدين سببا أساسيا لتعرض الأظافر للكسر بسبب حدوث جفاف لذلك يستعرض اليوم السابع7 نصائح للعناية بالأظافر وفقًا لما جاء في موقع goodhousekeeping

نصائح مهمة ومفيدة للعناية بالأظافر: التأكد من نظافة الأظافر
قومي بالحافظ على أظافرك عن طريق العناية اليومية للتخلص من الأوساخ والتخلص من بقايا الطلاء عن طريق استخدام مزيل مناسب للبشرة يساعدك على التخلص من الطلاء ولا يتسبب في حدوث جفاف وأيضًا لابد من الحفاظ على اليدين أن تكون نظيفة بصورة مستمرة.

تعاملي بلطف
كوني لطيفة عند التعامل مع أظافرك وتجنبي استخدام الأدوات المعدنية الحادة في الحفر تحت الأظافر التي تتسبب في حدوث مشكلات جفاف وكسر وضعف لقوة الأظافر.

قص الأظافر بانتظام
قومي بقص الأظافر باستمرار حافظًا عليها من الكسر وقومي بقصها بشكل لطيف يحافظ على المظهر الخارجي لشكل اليدين.

العناية بأدوات أظافرك
قومي بالعناية الجيدة للأدواتك الخاصة وقومي بتعقيمها بصورة دائمة والعمل على التطهير وغسل الأدوات بالماء والصابون وتجفيفها .

الحماية قبل الطلاء
قومي بحماية أظافرك عن طريق وضع مقوي الأظافر قبل البدء في استخدام الطلاء وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تعمل على حماية الأظافر بشكل قوي وتساعد في حصولها على شكل لامع .

امنحي أظافرك وقتا للراحة
قومي بمنح أظافرك راحة من الطلاء وحافظي على ألا يكون هناك استخدام دائم لمزيل الطلاء لأنه من الممكن أن يكون سبب أساسي في كسر الأظافر عن طريق حدوث جفاف لذلك لابد أن يكون هناك حرص شديد عند اختيار نوع الطلاء المناسب للبشرة.
الترطيب
رطبي اليدين والأظافر بشكل قوي ودائم يحافظ على قوتهم من الهش والتكسر ويمكن أن تقومي باستخدام الزيوت للحفاظ على الترطيب

المصدر: موقع goodhousekeeping

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67704

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager