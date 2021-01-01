نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية

الكثير من الفتيات يهتممن بالعناية الجيدة بالأظافر ولكن من الممكن أن تقابلهن مشكلات عديدة تتسبب في كسر الأظافر أو تغير لونه وقد يكون غسيل اليدين سببا أساسيا لتعرض الأظافر للكسر بسبب حدوث جفاف لذلك يستعرض اليوم السابع7 نصائح للعناية بالأظافر وفقًا لما جاء في موقع goodhousekeeping
نصائح مهمة ومفيدة للعناية بالأظافر: التأكد من نظافة الأظافر
قومي بالحافظ على أظافرك عن طريق العناية اليومية للتخلص من الأوساخ والتخلص من بقايا الطلاء عن طريق استخدام مزيل مناسب للبشرة يساعدك على التخلص من الطلاء ولا يتسبب في حدوث جفاف وأيضًا لابد من الحفاظ على اليدين أن تكون نظيفة بصورة مستمرة.
تعاملي بلطف
كوني لطيفة عند التعامل مع أظافرك وتجنبي استخدام الأدوات المعدنية الحادة في الحفر تحت الأظافر التي تتسبب في حدوث مشكلات جفاف وكسر وضعف لقوة الأظافر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!