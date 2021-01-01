نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية



للحصول على أظافر قوية للحصول على أظافر قوية

الكثير من الفتيات يهتممن بالعناية الجيدة بالأظافر ولكن من الممكن أن تقابلهن مشكلات عديدة تتسبب في كسر الأظافر أو تغير لونه وقد يكون غسيل اليدين سببا أساسيا لتعرض الأظافر للكسر بسبب حدوث جفاف لذلك يستعرض اليوم السابع7 نصائح للعناية بالأظافر وفقًا لما جاء في موقع goodhousekeeping



نصائح مهمة ومفيدة للعناية بالأظافر: التأكد من نظافة الأظافر

قومي بالحافظ على أظافرك عن طريق العناية اليومية للتخلص من الأوساخ والتخلص من بقايا الطلاء عن طريق استخدام مزيل مناسب للبشرة يساعدك على التخلص من الطلاء ولا يتسبب في حدوث جفاف وأيضًا لابد من الحفاظ على اليدين أن تكون نظيفة بصورة مستمرة.



تعاملي بلطف

كوني لطيفة عند التعامل مع أظافرك وتجنبي استخدام الأدوات المعدنية الحادة في الحفر تحت الأظافر التي تتسبب في حدوث مشكلات جفاف وكسر وضعف لقوة الأظافر.

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قص الأظافر بانتظامقومي بقص الأظافر باستمرار حافظًا عليها من الكسر وقومي بقصها بشكل لطيف يحافظ على المظهر الخارجي لشكل اليدين.العناية بأدوات أظافركقومي بالعناية الجيدة للأدواتك الخاصة وقومي بتعقيمها بصورة دائمة والعمل على التطهير وغسل الأدوات بالماء والصابون وتجفيفها .الحماية قبل الطلاءقومي بحماية أظافرك عن طريق وضع مقوي الأظافر قبل البدء في استخدام الطلاء وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تعمل على حماية الأظافر بشكل قوي وتساعد في حصولها على شكل لامع .امنحي أظافرك وقتا للراحةقومي بمنح أظافرك راحة من الطلاء وحافظي على ألا يكون هناك استخدام دائم لمزيل الطلاء لأنه من الممكن أن يكون سبب أساسي في كسر الأظافر عن طريق حدوث جفاف لذلك لابد أن يكون هناك حرص شديد عند اختيار نوع الطلاء المناسب للبشرة.الترطيبرطبي اليدين والأظافر بشكل قوي ودائم يحافظ على قوتهم من الهش والتكسر ويمكن أن تقومي باستخدام الزيوت للحفاظ على الترطيب