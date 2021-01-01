تعرفي علي استخدامات العسل الأسود في تحضير أكلاتك



استخدامات العسل الأسود استخدامات العسل الأسود



لا تخلو خزانة مطبخك من العسل الأسود، فالكثيرون يحبون تناوله مع القشطة أو الطحينة ولكن قد يجهل البعض الاستخدامات المختلفة للعسل الاسود في إدخاله في العديد من الأكلات الشهية سواء كانت حلو أو حادق، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم مجموعة من الوصفات والأكلات التي يدخل العسل الأسود في مكوناتها الأساسية كما يلي:



أولا: العسل الأسود مع الدجاج

قالت الشيف أن عند استخدام القليل من عسل الاسود في تتبيل اللحوم يعطي المذاق الحلو الخفيف، كما إنه يساعد في الطهي السريع للدجاج ويعمل على علاج الامساك عند الاطفال، أما إذا استخدمت القليل منه مع الصلصة ودهن الوجه به ووضع الدجاج تحت الشواية يساعد في تحميرها واخذ لون ذهبي مفيد مع المزيد من القرمشة الخفيفة المفضلة للجميع.



وأضافت الشيف إليك تتبيل خفيفة مميزة تستخدم لنقع الدجاج بها وفى الوقت نفسه توضع على الوجه لمزيد من القرمشة واللون المميز للدجاج كما يلي:

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طريقة عمل تتبيل الدجاج بالعسل الأسودمزيج من الزنجبيل الطازج وصلصة الصويا وملعقة من العسل الاسود يجعل الدجاج المتبل به مليء بالنكهة اللذيذة.إذا كنت ترغبين في إضافة القليل من الحرارة، يمكنك إضافة بعض السراتشا أو رقائق الفلفل الأحمر الحار إلى الصلصة.بعد تتبيل الدجاج بالمزيج السابق يجب تسخين الفرن جيدا قبل إدخال القالب لتحصل على دجاج مطهو به وجلد لطيفًا ومقرمشًا.ثانيًا: العسل الأسود مع اللحوموتابعت الشيف عن تتبيل اللحوم بالعسل الأسود قائلة بأنه مفضل مع العرق الفلتو، أو مع طاجن الانتركوت، أو مع طاجن اللحم بالبصل، أو مع الريش للشوي، إلى جانب أن العسل الأسود يبرز مذاق اللحم إلى إنه أيضا يسهل عملية طهيه وجعله طريا يذوب في الفم بمجرد قضمه.وأضافت أن القليل منه مع الفلفل الأسود وجوزة الطيب والمستكة مع ملعقة من الثوم المفروم والقليل من الخل، وترك اللحمة فيه على الاقل ساعة ثم البدء في طهيه واستمتع بمذاق سريع وممتع، أو اخلطي العسل الأسود مع الكاتشب، وخل التفاح، وفنجان من الزيت، الثوم المفروم، الملح، الفلفل والتوابل مثل مسحوق الفلفل الحار، ونقع اللحم به.كما يزيد العسل الأسود من سماكة صلصة الشواء للحوم مثل اللحم المسحب.ثالثًا: استخدام العسل الأسود في وصفات الحلوىوأضافت الشيف أن العسل الاسود يضيف الرطوبة واللون إلى الفطائر الحلوة المخبوزة مثل فطيرة التفاح، وشرحت الشيف عدة طرق لاستخدام العسل الأسود في طبق الحلو الخاص بكِ كما يلي:يستخدم كشراب للحلويات حيث يكون بديل خفيف وسريع.بديل للسكر البني، يستخدم القليل من السكر الأبيض ومزجه بالعسل الأسود.يتم استخدامه في الحلويات مثل وصفات فطيرة التفاح والزنجبيل.