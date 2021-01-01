كيف تتجنب تقلصات القولون العصبي في رمضان



القولون العصبي القولون العصبي



أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يعاني فيه بعض مرضى القولون العصبي من تقلصات مزعجة، خاصةً في ساعات الصيام، ما يشعرهم بالإنزعاج، خاصةً أن هذه المشكلة تأتي مصحوبة بأعراض أخرى.



في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" طرق التخلص من تقلصات القولون العصبي في نهار رمضان، وفقًا لموقع "Healthline".

أعراض مصاحبة لتقلصات القولون العصبيتقلصات القولون العصبي أثناء الصيام لا تأتِ منفردة، بل يصاحبها بعض الأعراض،



أبرزها:- ألم في الجزء السفلي من البطن.- الغازات، تجعل البطن منتفخة ومتحجرة، قد تستمر طوال اليوم.- تغيرات في حركة الأمعاء، قد تؤدي إلى المعاناة من الإمساك أو الإسهال المائي.- مخاط في البراز.قد يهمك: لمرضى القولون في رمضان.. عادات غذائية تحميك من الألم والتخمةطرق التخلص من تقلصات القولون العصبي أثناء الصيامبما أن أثناء الصيام لا يمكن تناول الأدوية أو المشروبات العشبية، فلا بديل عن التمارين التالية، للتخلص من تقلصات القولون العصبي:التنفس العميقيزيد الضغط النفسي أعراض القولون العصبي سوءًا، بما في ذلك التقلصات، بالتالي يجب التقليل من تأثيره عن طريق ممارسة تمارين التنفس، التي تعتمد على أخذ شهيق عميق، ثم إخراج الزفير بشكل تدريجي.اليوجاهناك طريقة أخرى لتقليل تأثير الضغط النفسي على القولون العصبي، وهي ممارسة تمارين اليوجا، حيث تساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق.المشيتلعب الحركة دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض القولون العصبي، كل ما عليك فعله هو ممارسة التمارين الرياضية البسيطة، مثل المشي، للتغلب على التقلصات، لأن النشاط البدني يحسن حركة الأمعاء ويجعلها أكثر انتظامًا.قد يهمك أيضًا: لمرضى القولون العصبي.. قائمة بالأطعمة المسموحة والممنوعة في رمضاننصائح للوقاية من تقلصات القولون العصبي أثناء الصياميمكن لمرضى القولون العصبي تجنب التقلصات المزعجة أثناء الصيام، من خلال الالتزام بمجموعة من الإرشادات، وهي:- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.- تجنب الأطعمة الدسمة على وجبة السحور، مثل المقليات.- عدم تناول الفول على وجبة السحور.- الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف في السحور، مثل الخضراوات والفواكه.- عدم احتساء المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، بعد وجبة السحور.- تلقي الأدوية الموصوفة طبيًا بعد وجبة السحور.