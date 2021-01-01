فيديو .. مبروك عطية يجيب هل يجوز للأب أن يميز ابنته الكفيفة في الميراث؟..



الميراث الميراث





هل يجوز للأب ان يميز بنته الكفيفة في الميراث؟.. سؤال تلقاه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا في رده إنه يجوز للأب ان يميز ابنته الكفيفة وان يكتب لها شيئا زائدًا عن أخواتها وهذا لظروفها.



وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية: العدل بين الأبناء يكون في حالة إذا كانوا متساوين، لا يوجد أحد منهم كفيف ولا مريض ولا عاجز، مؤكدًا أن الأولاد التي يكون لهم حالات خاصة قد يميزون في الميراث لأن الميراث يكون بعد رحيل الأب ولا يملك الأب ان يزود ولا ينقص شيئا من الميراث.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف عطية، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: أنه جائز للأب وهو على قيد الحياة ان يميزها بشيء يعينها إذا صار إلى الدار الآخرة، مؤكدًا ان هذا الأمر ليس به ظلم فالظروف الخاصة تراعى.