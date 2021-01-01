فيديو .. مبروك عطية يجيب هل يجوز للأب أن يميز ابنته الكفيفة في الميراث؟..

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو .. مبروك عطية يجيب هل يجوز للأب أن يميز ابنته الكفيفة في الميراث؟..

صورة الخبر: الميراث
الميراث



هل يجوز للأب ان يميز بنته الكفيفة في الميراث؟.. سؤال تلقاه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا في رده إنه يجوز للأب ان يميز ابنته الكفيفة وان يكتب لها شيئا زائدًا عن أخواتها وهذا لظروفها.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية: العدل بين الأبناء يكون في حالة إذا كانوا متساوين، لا يوجد أحد منهم كفيف ولا مريض ولا عاجز، مؤكدًا أن الأولاد التي يكون لهم حالات خاصة قد يميزون في الميراث لأن الميراث يكون بعد رحيل الأب ولا يملك الأب ان يزود ولا ينقص شيئا من الميراث.

وأضاف عطية، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: أنه جائز للأب وهو على قيد الحياة ان يميزها بشيء يعينها إذا صار إلى الدار الآخرة، مؤكدًا ان هذا الأمر ليس به ظلم فالظروف الخاصة تراعى.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. مبروك عطية يجيب هل يجوز للأب أن يميز ابنته الكفيفة في الميراث؟..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85577

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager