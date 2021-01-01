لعمل البانيه المشوي علي الجريل بطريقة مميزة

إذا كنتي تبحثين عن أكلات مختلفة لتقديمها لأسرتك وبطرق صحية تقدم لكي اليوم طريقة عمل البانيه المشوي علي الجريل
المكونات
4 شريحة صدر دجاج مخلي
3/4 كوب خل بلسمي
1/4 كوب مكبوس ورق ريحان طازج
8 ثمرة طماطم كبيرة
1 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة شاي ملح
تحضير الدجاج المشوى بالريحان و الطماطم
تقطع 4 ثمرة طماطم إلى أرباع وتوضع في محضر الطعام ثم يضاف الخل والريحان والزيت والثوم والملح وتهرس حتى تتجانس
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