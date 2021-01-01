لعمل البانيه المشوي علي الجريل بطريقة مميزة



البانيه المشوي البانيه المشوي



إذا كنتي تبحثين عن أكلات مختلفة لتقديمها لأسرتك وبطرق صحية تقدم لكي اليوم طريقة عمل البانيه المشوي علي الجريل



المكونات

4 شريحة صدر دجاج مخلي

3/4 كوب خل بلسمي

1/4 كوب مكبوس ورق ريحان طازج

8 ثمرة طماطم كبيرة

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة شاي ملح

تحضير الدجاج المشوى بالريحان و الطماطم



تقطع 4 ثمرة طماطم إلى أرباع وتوضع في محضر الطعام ثم يضاف الخل والريحان والزيت والثوم والملح وتهرس حتى تتجانس

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يصب 1/2 كوب من التتبيلة في طبق صغير وتغطي وتبرد لحين التقديم وتصب باقي التتبيلة في كيس كبير من البلاستيك بزمام ينغلق ثم يضاف الدجاج ونغلق الكيس ويرج ويقلب ليغطى الدجاج ثم يوضع في الثلاجة لمدة تصل إلى 1 ساعة .يصفى الدجاج من التتبيلة وتسخن شواية الجريل على نار متوسطة ويشوى عليها الدجاج ويغطى لمدة 4-6 دقائق على كل جانب أو يحمر وينضج .إقتراحات للدجاج المشوى بالريحان و الطماطمتقطع باقي الطماطم أنصاف وتشوى على الشواية بدون تغطية لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تحمرو تلين و تقدم مع الأرز بالخضار أو المكرونة او مع البطاطس المحمرة .