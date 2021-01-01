تعرف علي طرق طبيعية لتبييض الأسنان



تبييض الأسنان تبييض الأسنان

يمكن أن تظهر الأسنان المصبوغة مع تقدمنا ??في العمر، ولكن بعض الأطعمة والمشروبات وحتى غسولات الفم الشائعة يمكن أن تلطخ الأسنان، ويمكن أن تساعد علاجات طبيعية في تبييض الأسنان.



طرق طبيعية لتبييض الأسنان





تساعد بعض الأطعمة مثل الكرفس والتفاح والكمثرى والجزر تحفز إفراز الكثير من اللعاب ، مما يساعد على التخلص من بقايا الطعام عن أسنانك، مضغ العلكة الخالية من السكر هو عمل لتنظيف الأسنان ويطلق اللعاب أيضًا، وكل ذلك اللعاب يبطل الحموضة التي تسبب تسوس الأسنان.

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ضعي القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان، وأضيفي بضع قطرات من عصير الليمون عليها للحصول على أسنان لامعة أكثر يمكنك لف أسنانك بورق فويل لمدة 60 دقيقةكما يساعد استخدام الفحم المنشط على تبييض الأسنان بشكل طبيعي، اسحقي قرص فحم واحد إلى معجون الأسنان واغمسى فرشاة أسنانك وقومى بغسل أسنانك.والأهم استخدم الفرشاة مرتين يوميًا على الأقل، والأفضل من ذلك ، استخدم الفرشاة بعد كل وجبة ووجبة خفيفة.يساعد التنظيف بالفرشاة على منع البقع واصفرار الأسنان ، خاصة عند خط اللثة، قد تتفوق فراشي الأسنان الكهربائية والصوتية على فرش الأسنان التقليدية في إزالة البلاك والبقع السطحية على الأسنان، لا تنسى استخدام الخيط وغسول الفم المطهر يوميًا.