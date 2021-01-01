رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف"

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صورة الخبر: الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القضية الحالية تكمن في عدم التوافق بين الموارد والدخل وعدد السكان، موضحا:" الموارد والدخل مش قد حجمنا وعددنا".. حتى مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة لهم ولكن الدنيا ماشية".

مداخلة السيسي سي بي سي كاملة
وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “ٍي بي سي”: "إحنا بنبذل اقصى جهد لتحسين الأوضاع المعيشية.. لكن صدقني طول ما عدد السكان بيزيد بالشكل ده هتكون المشكلة وحلها صعب.. إحنا بخير والأمور ماشية كويس.. وعندنا احتياطي مناسب يكفي لـ 3 أو 4 شهور على الأقل"، متابعا: مفيش عندنا نقص في أي سلع أساسية الحمدلله".

وتابع قائلا: "لما جينا نعمل المشروعات القومية في ناس كتير قالت ليه بتعملها.. أهو ده الوقت اللي بنستفيد فيه من المشاريع القومية".

وللمزيد حول تصريحات السيسي ومداخلة السيسي كاملة سي بي سي شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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