موسيماني بحسم صفقة نجم بيراميدز



موسيماني موسيماني

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي حسم صفقة احمد أيمن منصور لاعب ببراميدز لضمه في الميركاتو الصيفي القادم في صفقة انتقال حر

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة طلبت منح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول حسم القرار الفني بعد ترشيح اللاعب عن طريق أحد الوكلاء الذي عرضه على أمير توفيق مدير التعاقدات مؤخرا.



واضاف المصدر أن رغبة موسيماني في ضم مساك جعل أحد الوكلاء يرشح احمد أيمن منصور والذي يجيد اللعب في مركز المساك والظهير الأيسر وإمكانية تعويض غياب أيمن أشرف وعلي معلول حال ضمه.



وأشار المصدر إلى أن تعثر مفاوضات اللاعب مع ببراميدز بجانب غيابه عن المشاركات الأساسية بخلاف دخول الزمالك في الصفقة جعل إدارة الكرة تؤجل القرار ورمي الكرة في ملعب الجنوب افريقي.

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وأوضح المصدر أن موسيماني طلب تقرير شامل عن اللاعب ونسبة مشاركته مع بيراميدز للوقوف على مستواه الفني والبدني خلال الفترة الماضية ومدي إمكانية الاستفادة منه حال التعاقد معه في الفترة المقبلة.وتابع المصدر أن رغبة موسيماني في إحلال وتجديد خط الدفاع بعد موافقته المبدئية على رحيل رامي ربيعة في الصيف المقبل أو ياسر إبراهيم حال تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الأمر الذي جعل المدير الفني يطلب التعاقد مع مساك في قائمة الموسم القادم.