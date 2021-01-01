مواصفات و سعر وحش سامسونج الشبابي هاتف Galaxy A73 5G

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أفضل الهواتف الشبابية وهواتف الفئة المتوسطة، وهو Galaxy A73 5G ، والذى يأتى بكاميرا فائققة الدقة تعتبر الأفضل في هواتف سامسونج من فئة A .
وبحسب موقع Android Police ، يأتى هاتف Galaxy A73 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.
ويقدم هاتف Galaxy A73 5G، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
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