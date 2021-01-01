مواصفات و سعر وحش سامسونج الشبابي هاتف Galaxy A73 5G



هاتف Galaxy A73 5G هاتف Galaxy A73 5G

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أفضل الهواتف الشبابية وهواتف الفئة المتوسطة، وهو Galaxy A73 5G ، والذى يأتى بكاميرا فائققة الدقة تعتبر الأفضل في هواتف سامسونج من فئة A .



وبحسب موقع Android Police ، يأتى هاتف Galaxy A73 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.



ويقدم هاتف Galaxy A73 5G، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويحتوى هاتف Galaxy A73 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12، ويمتاز بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ودعم لمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A73 5G ، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.ويبدأ سعر هاتف Galaxy A73 5G، من حوالى 450 يورو أى ما يعادل حوالى 8 آلاف جنيه مصرى، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج في توفيره في الأسواق العالمية اعتبارا من يوم 22 أبريل القادم.