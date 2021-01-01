ألمانيا تحذر من استغلال قراصنة الإنترنت للعقوبات على موسكو

حذرت الشرطة الألمانية من بدء مجموعات من القراصنة والمحتالين على الإنترنت استخدام العقوبات الدولية على روسيا كوسيلة للاحتيال على المستخدمين من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ضحاياهم تقول "سيتم تجميد حسابكم المصرفي بسبب العقوبات على روسيا"، ويجب عليهم إرسال بيانات التحقق من حساباتهم، وفقا لقرارات فرض العقوبات على روسيا.
واستهدفت هذه الرسائل الاحتيالية في البداية منصة "بيتكوين دوت دي.إي الألمانية لتداول العملات الرقمية بحسب تحذير مكتب الشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية. ومن المتوقع استهداف منصات وبنوك أخرى بموجات جديدة من هجمات القراصنة.
وحذر مكتب الشرطة من أن التجاوب مع تعليمات المحتالين الواردة في رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ستؤدي إلى فقدان أرصدة الضحايا على المنصة وأي أموال موجودة في الحساب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!