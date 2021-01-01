اختبار خاصية جديدة من نتفليكس تتيح الحصول على رسم مقابل مشاركة حساب المستخدم

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أصبحت الأيام، التي يمكن فيها للمشترك في خدمة بث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس كلمة مرور حسابه مع أصدقائه وأقاربه ، معدودة ، حيث كشفت شركة نتفليكس عن خاصية جديدة تتيح لها منع اشتراك أكثر من شخص يعيشون في أماكن مختلفة في استخدام الحساب الواحد.



وقال شينجي لونج مدير الابتكار في نتفليكس إن سهولة الدخول إلى خدمة نتفليكس "خلق بعض الارتباك (لدى الخدمة) في معرفة متى وكيف يمكن الاشتراك في استخدام الحساب الواحد على نتفليكس".



وأضاف "نتيجة لذلك تشترك عدة أسر في استخدام حساب واحد وهو ما يؤثر على قدرتنا على الاستثمار في إنتاج برامج وأفلام جديدة عظيمة لأعضائنا".

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وتابع لونج قائلا إن الشركة تعمل حاليا على تطوير برنامج سيتيح استخدام الحساب الواحد لدى أكثر من أسرة بطريقة سهلة وآمنة مقابل دفع مبلغ إضافي بسيط"وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه سيتم اختبار الخاصية الجديدة في كوستاريكا وشيلي وبيرو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.ووفقا للخاصية الجديدة سيكون في مقدور المشتركين في نتفليكس سواء الاشتراك العادي أو المميز إضافة خاصية "عضو إضافي" كحساب فرعي لشخصين إضافيين لا يعيشون مع المشترك في نفس المكان مقابل دفع ما يعادل 3 دولارات شهريا في كوستاريكا وشيلي و1ر2 دولار في بيرو. وسيكون لكل حساب فرعي كلمة مرور خاصة به.ولتسهيل التغيير، يمكن لأصحاب الحسابات من مختلف المستويات السماح للأشخاص الذين يستخدمون حسابهم حاليا، بتحويل حسابهم سواء إلى حساب جديد أو حساب فرعي.في الوقت نفسه فإنه عند محاولة صاحب الحساب الأصلي الدخول إليه من مكان آخر غير منزله سيكون عليه أولا إدخال رمز للتحقق من الهوية.