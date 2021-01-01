أسعار و مواصفات الهاتفين Galaxy A33 5G وGalaxy A53 5G



Galaxy A53 Galaxy A53

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن 3 هواتف جديدة، من سلسلة، A Series، وهي Galaxy A33 5G، وGalaxy A53 5G، وA73 5G، مع مواصفات متوسطة، أبرزها معالج التشغيل، والكاميرات، سواء كانت أمامية، أو خلفية، والشاشة عالية الجودة، التي تدعم، معدل تحديث قويا، والبطارية الضخمة، التي تدعم، شحنا سريعا، مماثلا للهاتف، Galaxy S22، بالإضافة إلى، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من سامسونج، ومواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي، مواصفات وأسعار الهاتفين Galaxy A33 5G وGalaxy A53 5G.



مواصفات هاتف جالاكسي A33 5G

الهاتف Galaxy A33 5G، هو أقل هاتف، ظهر اليوم، حيث يصل مع، شاشة بشكل النوتش، من نوع، Super AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، ويصل كذلك مع، 4 كاميرات، في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم OIS، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و120 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى أن، Galaxy A33 5G، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، هذا الهاتف، يأتي من فئة، Exynos 1280، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والذي يتكون من، نواتين Cortex A78، بسرعة 2.4 جيجا هيرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G68، كما أن، الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، حتى 1 تيرا بايت، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التشغيل، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي One UI 4.1.

قد يعجبك أيضا...

يحتوي، Galaxy A33 5G، على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم شحنا سريعا، بقوة 25 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، ويحتوي أيضا، على مستشعر بصمة، مدمج في زر التشغيل، ومنفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، (بحيث يتم تركيب، كارت ميموري، بجانب شريحتي اتصال، في نفس الوقت)، بالإضافة إلى أن، هاتف سامسونج الجديد، يدعم مستشعر القرب الافتراضي، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، خاصية NFC، وحاصل على، شهادة IP67، لمقاومة الماء، والغبار، (حتى 1 متر، لمدة 30 دقيقة).سعر الهاتف Galaxy A33 5Gسعر الهاتف Galaxy A33 5G، يبدأ من، 408 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.مواصفات Galaxy A53 5Gهذا الهاتف، يصل مع مواصفات، أفضل من، هاتف A33 5G، وبسعر أغلى، بحوالي 100 دولار، وتتمثل مواصفاته في، شاشة مثقوبة، من نوع، Super AMOLED، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى أن، المعالج هو نفسه، المستخدم، مع Galaxy A33 5G، وبنفس الخصائص، وإصدارات التخزين، حيث يأتي، من فئة، Exynos 1280، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G68، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام.الكاميرا الأمامية، لهاتف Galaxy A53 5G، قوية جدا، وتأتي بحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، والكاميرات الخلفية، قوية أيضا، حيث إن، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم المثبت البصري OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرابعة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية panorama، وHDR.بطارية هذا الهاتف، الجديد من سامسونج، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن مميزات الهاتف Galaxy A53 5G، لا تختلف كثيرا، عن مميزات Galaxy A33 5G، وتتمثل في، مقاومة الماء، والغبار، بشهادة IP67، (حتى 1 متر، لمدة 30 دقيقة)، وإمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في وقت واحد، ودعم مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومستشعر القرب الافتراضي، ومستشعر التسارع، والدوران، والبوصلة، بالإضافة إلى دعم، مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.سعر الهاتف Galaxy A53 5Gالهاتف Galaxy A53 5G، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، بجانب أخيه الأصغر، A33، يوم 1 أبريل، بسعر يبدأ من، 495 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 562 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.