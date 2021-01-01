هاتفًا جديدًا من انفنكس العالمية بمصر يناسب الألعاب الإلكترونية للشباب

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صورة الخبر: انفنكس
انفنكس

أعلنت شركة Infinix العالمية عن هاتفها الجديد NOTE 11 Pro بمصر والذى يتسم بمواصفات العديد من الأجهزة القوية، منها شريحة Helio G96 من MediaTek والمجهزة بمعالج ثماني النواة 64 بت، مع نواتين قويين لمعالج Arm Cortex-A76.

كما قللت الشركة معدل التأخير أثناء تحميل الألعاب والوسائط الكبيرة الحجم مع وضع نهاية لعدم الاستجابة اعتمادًا على داعم الألعاب الجديد Dar-link 2.0 Ultimate، والذي يزود قوة استجابة الهاتف لجميع التطبيقات إذ يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعلم عادات المستخدمين ويخزن ويتنبأ بمتطلبات التطبيقات بهدف تزويد المستخدمين بتجربة ألعاب واستخدام أكثر استقرارًا وسلاسة واستهلاك منخفض لطاقة البطارية بغض النظر عن حجم التطبيقات التي يستخدمها.

هاتف Infinix NOTE 11 Pro الجديد تم تزويده أيضًا بمنصة WeZone، والتي تعد وسيلة جديدة للألعاب والترفيه متاحة للمستخدمين الشباب، حيث يمكنهم ممارسة الألعاب دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت مع أصدقائهم على هذه المنصة من أي مكان وفي أي وقت إذ تسمح شبكة LAN بسيطة للمستخدم بإعداد غرفة خاصة تصل حتى أربعة مستخدمين لتجربة ألعاب محلية عبر الإنترنت، كما تم تزويد هذه المنصة بتسع ألعاب شهيرة مثل group shockers ، bomber hero ، وغيرها.

كل هذه المميزات وأكثر وقامت شركة Infinix بطرح الهاتف الجديد في الأسواق المصرية بسعر مميز والذي يبلغ 4250 جنيه.

المصدر: السلطة

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