يظهر Motorola Edge 30 على Geekbench مع Snapdragon



Motorola Edge 30 Motorola Edge 30

صدر اليوم، تقرير جديد، من منصة، اختبارات الأداء، Geekbench، يؤكد أن، شركة موتورولا، ستعلن عن الهاتف، Motorola Edge 30، خلال الفترة المقبلة، وقامت بنشر، مواصفاته الرئيسية، حيث سيتم تشغيله، بالمعالج Snapdragon 778G+، الذي يتضمن ترقيات، عن معالج 778G، وسيعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية، مميزة للغاية، وشاشة أكثر من رائعة، سواء من، ناحية التصميم، أو الخصائص، وبطارية لا تختلف كثيرا، عن بطارية، Motorola Edge 30 Pro، الذي وصل، في نهاية، شهر يناير الماضي، وخلال هذا المقال، سنتعرف على كل هذا، وفيما يلي، مواصفات الهاتف موتورولا إيدج 30، التي ظهرت، حتى الآن.



أشارت Geekbench، إلى أن، شركة موتورولا، ستقدم هاتفها الجديد، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Snapdragon 778G Plus 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، نواة بسرعة 2.52 جيجا هرتز، و3 أنوية بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، Adreno 642L، يقدم أداء، أفضل بنسبة 20%، من معالج الرسوميات، الموجود في، Snapdragon 778G العادي، بالإضافة إلى، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وبالنسبة لنظام التشغيل، فالهاتف Motorola Edge 30، سيعمل بنظام، Android 12، الأحدث من جوجل، وبواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا.



وعلاوة على ذلك، فإن هاتف، Motorola Edge 30، حصل على، الكثير من الشهادات، التي تؤكد، اقتراب موعد وصوله، والتي تكشف عن، بعض مواصفاته، وسيصل مع، شاشة AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 3، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 40، أو 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 64، أو 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، أو خاصية التثبيت البصري، OIS.

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بطارية هذا الهاتف، ستكون مشابهة جدا، لبطارية الهاتف، Motorola Edge 30 Pro، حيث ستأتي، بسعة 4800 ملي أمبير، وسيتم شحنها، بنسبة 100%، في 35 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 68 واط، وتشير التقارير، إلى أنه، قد يدعم، الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، سيتميز بتصميم مقاوم للماء، وبمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، وسيدعم مكبرات صوت ستريو، كما أنه، سيدعم خاصية NFC، وسيدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6E، وإصدار Bluetooth 5.2.وهذه كانت، جميع المعلومات، التي تخص، هاتف موتورولا القادم، نتوقع ظهور المزيد، خلال الفترة المقبلة، قبل الإعلان الرسمي، المقرر له، خلال النصف الأول، من العام الجاري 2022، وسنوافيكم، بالتفاصيل الجديدة، فور وصوله، ومع ذلك، لا تنسوا، العودة إلينا، عندما يتم، الإعلان عن الهاتف، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 30، بالتفصيل.