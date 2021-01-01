موعد إطلاق هاتفها الرائد Realme GT Neo3

أكدت شركة ريلمي الصينية موعد إطلاق هاتفها Realme GT Neo3 الرائد في 22 مارس القادم، حيث يحتوى الهاتف على تقنيات فريدة تصدر لأول مرة مع هاتف أندرويد منها تقنية الشحن السريع بقوة 150 واط.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo3 سيأتى بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة + Full HD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة وثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.
وسيقدم هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo3 ، كاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED، في جزيرة وتأتي الكاميرا الأساسية بمستشعر سوني IMX 766، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
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