موعد إطلاق هاتفها الرائد Realme GT Neo3



Realme GT Neo3 Realme GT Neo3

أكدت شركة ريلمي الصينية موعد إطلاق هاتفها Realme GT Neo3 الرائد في 22 مارس القادم، حيث يحتوى الهاتف على تقنيات فريدة تصدر لأول مرة مع هاتف أندرويد منها تقنية الشحن السريع بقوة 150 واط.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo3 سيأتى بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة + Full HD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة وثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.



وسيقدم هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo3 ، كاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED، في جزيرة وتأتي الكاميرا الأساسية بمستشعر سوني IMX 766، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وسيحتوى هاتف Realme GT Neo3 على شاحن فائق السرعة يستطيع شحن نصف البطارية في دقائق معدودة بفضل تقنية الشحن السريع بقدرة 150 واط، مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما سيكون هناك إصدار آخر سيتميز ببطارية أكبر بقوة 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقوة 80 واط.وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo3، بواسطة معالج من نوع Dimensity 8100 من شركة ميدياتك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.وقالت شركة ريلمي أن هاتفها الرائد Realme GT Neo3 سيحتوي على تقنية لتبريد الجهاز ، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 .كما أوضحت الشركة أن بطارية هاتفها Realme GT Neo3 ستكون ثنائية الخلايا ستنتقل من مستوى ثابت إلى 50? في غضون خمس دقائق فقط وتحتفظ بسعة 80? بعد 1600 دورة شحن / تفريغ.