الكشف عن تعديلات فيراري F8 تريبوتو وسبايدر

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صورة الخبر: فيراري F8
فيراري F8

أعلنت مانسوري عن إصدار جديد من سيارات فيراري تحت عنوان Softkit يقدم ترقيات لعائلة سيارات فيراري F8 سبايدر وتيربوتو.

تحمل المقدمة موزع هواء الكربون فايبر وصادم محسن مع زعانف إضافة، وتوجد العديد من إضافات الكربون فايبر على الجانبين. وفي الخلف تحمل السيارة مشتت هواء ضخم وجناح ذو تصميم بسيط، وتضيف لمسة اللون الأصفر على الكربون فايبر مظهراً جريئاً للسيارة..

بالنسبة للأداء، قامت منسوري بتركيب شواحن تيربو جديدة على محرك السيارة الأساسي 3.9 لتر V8 مع تعديل نظام سحب الهواء ووحدة التحكم الإلكترونية ونظام العادم، وأصبحت السيارة الآن تنتج 880 حصان تمكنها من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 2.6 ثانية فقط!

المصدر: سعودى شفت

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