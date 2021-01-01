رفع أسعار فيتارا 2022 من الوكيل



فيتارا 2022 فيتارا 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، أعلنت شركة مودرن موتورز عن زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها سوزوكي فيتارا، حيث ينتمي هذا الموديل للجيل الرابع الحالي من السيارة الذي بدأ انتاجه في 2015، وتم تقديم نسخة hkjh[I Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من هذا الجيل الرابع في 2018.



ومحليا يتم تقديم هذا الموديل من السيارة بفئتين تم الإعلان عن أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 360 إلى 370 ألف جنيه (زيدة 10 آلاف جنيه).

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- فئة ثانية من 367 إلى 377 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).وتشترك كلا الفئتين في نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مساعد لسلائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام تشغيل وإيقاف المحرك Start/Stop الموفر في الوقود.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام لدخول السيارة بالبصمة وبدون مفتاح.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سقف بلون مختلف عن اللون الأساسي للسيارة.