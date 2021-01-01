صور ومواصفات وأسعار مازيراتي جيبلي 2022 في السعودية



مازيراتي جيبلي 2022 مازيراتي جيبلي 2022

المربع نت – مازيراتي جيبلي 2022 هي سيارة سيدان فاخرة من المصنع الإيطالي، تتوفر في الممكلة العربية السعودية بأربعة خيارات من المحركات، وتصميم يتميز بالجرأة الرياضية والأناقة من الخارج إلى الداخل، كما تتميز بتكنولوجيا الرفاهية المتقدمة.. في السطور التالية سنعرفكم على تفاصيل مواصفات السيارة المتوفرة لدى الوكيل الحصري شركة التوكيلات الفاخرة للسيارات.



تصميم مازيراتي جيبلي 2022



تتألق مازيراتي جيبلي بتصميم سيدان فاخرة يتميز بالرياضية والأناقة مع توزيع مثالي للوزن 50:50 وشبك أمامي مزين بشعار مازيراتي “الرمح الثلاثي” الذي يعكس الجرأة، كما تأ تي بالمصابيح الخلفية السمتوحاة من أوضواء “بوميرانج”، في حين تأتخذ المصابيح الأمامية شكلا جريئة مسحوبا من الزاوية العلوية، وغطاء المحرك يتميز بخطوط حادة ديناميكية تمتد بشكل انسيابي إلى الجانب وتخلق تجويف ديناميكي وإلى الخلفية تصنع تموج عضلي وجناح خلفي مدمج. تأتي السيارة بإضاءة أمامية LED متكيفة بالكامل، وتتمتع بفتحة سقف كهربائية، ونظام عادم رباعي المخارج والباب الخلفي كهربائي. ويمكن التعبير عن حجم السيارة بالأرقام التالية:

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الطول: 4,971 ممالعرض: 2,128 ممالارتفاع: 1,461 ممقاعدة العجلات: 2,998 ممسعة صندوق الأمتعة: 500 لتروزن السيارة: 2,020 كجممازيراتي جيبلي, المربع نتداخلية سيارة مازيراتي جيبليفي مقصورة مازيراتي جيبلي، تضفي مجموعة العدادات بالتصميم الرياضي والشاشة الجديدة عالية الدقة بدون إطار وتصميم المقاعد مظهرا عصريا وراحة عالية، مع لمسات نهائية ومواد عالية الفخامة وتنجيد الحرير الطبيعي، والسقف يأتي ببطانة ألكانتارا، والمقاعد الأمامية بتصميم رياضي حاضن وكسوة من الجلد الفاخر وتطريز متباين، فيما تأتي المقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة 60:40. ويتوفر الديكور بلمسات معدنية فخمة، كما تتوفر تدفئة المقاعد الأمامية والخلفية.وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم اللمس عالية الدقة مقاس 10 بوصة، متوافقة بالكامل مع دعم الاقتران بالذكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو والبلوتوث، كما تدعم مساعد مازيراتي الذكي ومساعد أمازون أليكسا، كما يوجد دعم لنقطة اتصال الواي فاي، ومنفذ USB مزدوج. ونظام الصوت يأتي من هارمن كاردون مع 10 سماعات بقوة 900 واط أو نظام الصوت المحيطي من Bowers & Wilkins مع 15 سماعة بقوة 1280 واط. كما يوجد بالكونسول قاعدة الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي. ويمكن التحكم في المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع مستشعر جودة الهواء.أنظمة السلامة ومساعدة السائقنظام تثبيت السرعة المتكيفنظام مساعدة الحفاظ على المساركاميرات رؤية شاملة 360 درجةمساعدة على الطريقمراقبة المنطقة العمياءالتعرف على إشارات المرورتحذير التصادم الأماميمساعد النزول على المنحدراتمواصفات مازيراتي جيلبي 2022تتوفر فئات مازيراتي جيبلي 2022 بأحد المحركات الأربعة التالية:محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 330 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع خلفي، حينها تتسارع جيبلي من 0 – 100 كم/س في 5.7 ثانية وتصل سرعة قصوى 255 كم/س، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود 7.1 لتر/ 100 كم (14 كم/لتر)، من خزان وقود بسعة 80 لتر.محرك بنزين هجين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 350 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع خلفي، حينها تتسارع جيبلي من 0 – 100 كم/س في 5.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 267 كم/س، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود 10.5 لتر/ 100 كم (9.5 كم/لتر)، من خزان وقود بسعة 70 لتر.محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر يولد قوة 430 حصان وعزم دوران 580 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع خلفي أو كلي، حينها تتسارع جيبلي من 0 – 100 كم/س في 4.9 أو 4.7 على الترتيب مع نظام الدفع، وتصل سرعة قصوى 286 كم/س، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود من 10.6 و 11.4 لتر/ 100 كم (9.4 و 8.7 كم/لتر) حسب نظام الدفع أيضا، وخزان الوقود بسعة 80 لتر.محرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 3.8 لتر يولد قوة 580 حصان وعزم دوران 730 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع كلي، حينها تتسارع جيبلي من 0 – 100 كم/س في 4.3 ثانية وتصل سرعة قصوى 326 كم/س، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود 12.3 لتر/ 100 كم (8.1 كم/لتر)، من خزان وقود بسعة 80 لتر.فئات وأسعار مازيراتي جيبليGT هايبرد – 399,500 ريال سعودي شامل الضريبةModena S – 549,000 ريال سعودي شامل الضريبةتروفي – 639,700 ريال سعودي شامل الضريبةمازيراتي جيبلي, المربع نتمازيراتي جيبلي, المربع نت