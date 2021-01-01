علامات تلف رأس المحرك وكيفية فحصه

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المربع نت – يعتبر رأس المحرك من أهم القطع الميكانيكية الموجودة في السيارة، وهو يقع أعلى حوض المحرك، وله كثير من الوظائف الهامة، وفي حال تعرضه للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة قد تصل لحد توقفها بالكامل عن التشغيل.



ومن الوظائف الهامة لرأس المحرك هي إغلاق أسطوانات المحرك بإحكام للحصول على أقصى قدر من الضغط، كما يعمل على منع تسرب زيت المحرك أو سائل التبريد إلى الأسطوانات، لكن نتيجة للتسخين المستمر لمحرك السيارة، فإنه يكون معرض للتلف بشكل سريع.



ومن العلامات التي تدل على تلف رأس المحرك هو: ارتفاع درجة حرارة المحرك، واستهلاك كميات كبيرة من زيت المحرك، وخلط الزيت بالماء في السيارة، وانتشار رائحة مطاط محروق في المقصورة، بالإضافة إلى خروج دخان لونه رمادي من العادم.

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وهناك طريقة بسيطة لفحص رأس المحرك للتأكد من تعرضه للتلف، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:– قم بتشغيل السيارة وانتظر لمدة دقيقتين بعد تشغيله فقط، بحيث يكون المحرك مازال بارداً.– ثم قم بإزالة غطاء فتحة الردياتير، بعد ذلك ضع يدك في فتحة غطاء الردياتير، أي مكان الغطاء بحيث يجب إحكام إغلاق الفتحة حتى تمنع دخول أو خروج الهواء الى الردياتير أو منه بيدك.– بينما تقوم بيديك بالضغط على فتحة الردياتير، يجب استدعاء شخص آخر للمساعدة، وذلك كي يقوم بالضغط على دواسة الوقود 6 مرات متتالية، ويجب أن يكون المحرك لا يزال باردا حتى لا تحرق يديك بسبب الهواء أو الماء الساخن الخارج من الردياتير– ثم قم بترك المحرك يعمل بصورة عادية بدون الضغط على دواسة الوقود لفترة بسيطة جداً، ثم ارفع يديك من على فتحة الردياتير.– إذا وجدت المياه تدفقت من فتحة الردياتير، فإن هذا يدل على تلف في رأس المحرك بالسيارة، وفي حال عدم خروج الماء فهذا يدل على سلامة رأس المحرك.