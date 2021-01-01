علامات تلف رأس المحرك وكيفية فحصه

المربع نت – يعتبر رأس المحرك من أهم القطع الميكانيكية الموجودة في السيارة، وهو يقع أعلى حوض المحرك، وله كثير من الوظائف الهامة، وفي حال تعرضه للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة قد تصل لحد توقفها بالكامل عن التشغيل.
ومن الوظائف الهامة لرأس المحرك هي إغلاق أسطوانات المحرك بإحكام للحصول على أقصى قدر من الضغط، كما يعمل على منع تسرب زيت المحرك أو سائل التبريد إلى الأسطوانات، لكن نتيجة للتسخين المستمر لمحرك السيارة، فإنه يكون معرض للتلف بشكل سريع.
ومن العلامات التي تدل على تلف رأس المحرك هو: ارتفاع درجة حرارة المحرك، واستهلاك كميات كبيرة من زيت المحرك، وخلط الزيت بالماء في السيارة، وانتشار رائحة مطاط محروق في المقصورة، بالإضافة إلى خروج دخان لونه رمادي من العادم.
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