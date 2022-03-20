استقرار أسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين..

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اسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022 ، مستويات 35 جنيها فى أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 39 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

فى ذات السياق، تحرك سعر البيض فى الأسواق لمستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و56 جنيها كرتونة البيض البلدى ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.


أسعار الدواجن اليوم:
سعر الأبيض 35 جنيها.

سعر الساسو 36 جنيها.

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيها.

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه.

أمهات بيضاء 24 جنيه.
أسعار الدواجن والبيض المنشورة فى سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.

المصدر: اليوم السابع

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