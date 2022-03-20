استقرار أسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين..

سجلت أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022 ، مستويات 35 جنيها فى أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 39 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.
فى ذات السياق، تحرك سعر البيض فى الأسواق لمستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و56 جنيها كرتونة البيض البلدى ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.
أسعار الدواجن اليوم:
سعر الأبيض 35 جنيها.
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