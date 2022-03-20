أسعار الذهب اليوم فى مصر ..



اسعار الذهب اسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستويات أمس، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية، لكن عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب في الأسواق قد يكون لها تأثير على حركة السعر في السوق المصري خلال الساعات القادمة لكن بصورة محدودة لن تتجاوز بأي شكل الجنيهين.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 890 جنيها للجرام.



عيار 18 يسجل 763 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 7120 جنيها.



كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، عن تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية والتي أثرت على تداول الذهب في العالم كله، مشيرا إلى أن الذهب لم يستجب لرفع الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.



وأوضح هاني جيد في تصريحات خاصة أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.



وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.