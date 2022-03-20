الغرف التجارية: بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان تتيح كل السلع للمواطنين

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صورة الخبر: معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

قال محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك 27 غرفة تجارية على مستوى المحافظات، ساهمت في معارض أهلا رمضان التي انطلقت قبل أيام بالتعاون مع كافة الجهات لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

أضاف المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين خلال هذه الفترة، كما أن هناك 3.6 مليون فدان قمح سيساهم إنتاجهم بـ10 مليون طن ليكفي السوق المصري حتى نهاية العام.

وتابع محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "أي سلعة محجوزة في الجمارك يتم الإفراج عنها فورا في الفترة الحالية، لتوفير السلع للمواطنين، ونطمئن المواطنين بتوافر كل السلع، وهناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الغرف التجارية تتابع حركة الأسواق".

وأشار نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى استقرار أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في مختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية، متابعا: "أجهزة الدولة بالتنسيق مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات تنظم معارض وشوادر في كل المراكز والقرى لتوفير السلع للمواطنين".

المصدر: اليوم السابع

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