أطعمة لا تتناولها ليلًا على الإطلاق «النوم هيطير من عينيك»..

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يحاول الكثيرون الحصول على نوم هادئ وعميق في الليل، و خاصة بعد يوم عمل طويل ومُرهق، لكنهم على الأغلب لا يحظون بنوم متواصل، ويعانون من الأرق والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل ويقول خبراء التغذية و الأطباء أن هناك بعض الأطعمة لا يُفضل تناولها قبل النوم مباشرة لأنها من مُسببات الأرق، و على العكس يوجد أطعمة أخرى تساعد على النوم العميق في الليل.



وبحسب موقع times of India، نستعرض في التقرير التالي بعض الأطعمة التي يفضل تناولها للحصول على نوم عميق، والاطعمة التي تُسبب الأرق.



الأطعمة التي يجب تناولها:

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1-العسليفضل تناول العسل ليلا قبل النوم، لأنه من أفضل البدائل الصحية للأطعمة التي تحتوى على سكر، كما يحتوي على مادة الميلاتونين التي تجعل الجسم في حالة النشاط واليقظة في الصباح.ويمكن إضافته على كوب من الحليب أو الماء الدافئ، فهو أيضاً يساعد المعدة على الشعور بالارتياح والتخلص من الانتفاخات.2-السبانختحتوي اوراق السبانخ على مادة الجلوتامين الامينية، التي تساعد الجسم في التخلص من السموم المُسببه للأرق، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد لحمض الفوليك والماغنسيوم والفيتامينات B6 وC، التي تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج مادة الميلاتونين، كما أنها أثبتت فعالية في علاج المصابين بالأرق.3-المرقة (الشوربه)المرقه مفيده للغاية لأنها تحتوي على الجلايسين، وهو حمض أميني مضاد للالتهابات وله تأثير مهدئ على العقول ويساعد على النوم والبقاء في النوم عن طريق خفض درجة حرارة الجسم الأساسية.4- جوزة الطيبتستخدم جوزة الطيب منذ فترة طويلة في المنازل لعلاج اضطرابات النوم، و تقلل من مستويات التوتر وتساعد على تهدئة الاعصاب.أطعمة يُفضل الابتعاد عنها قبل النوم1-الكافيينمن المعروف أن تناول القهوة يمكن أن يعطل القدرة على تحقيق نوم عميق، و يساهم تناول القهوة قبل النوم أو أي طعام يحتوي على مستويات عالية من الكافيين في إطالة زمن وصول النوم، وتقليل عدد الساعات التي من المفترض أن تنامها في الليل.2- الأطعمة الحارةيمكن للطعام الحار أن يؤثر بعمق على الجهاز الهضمي ويجب تجنبه خاصة قبل النوم، و من المعروف أن التوابل العالية تسبب عسر الهضم وتزيد من سوء أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي الذي يعمل على اضطراب النوم.3-الطعام منخفض الصوديوميوصي الكثيرون باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، ولكنه ضار بالنوم، ويعد استخدام كمية مناسبة من الملح أمرًا ضروريًا لتقليل هرمونات التوتر والأدرينالين، مما يؤدي إلى الحصول على نوم جيد ليلاً.4-الأطعمة المصنعةتتسبب الأطعمة المصنعة في اختلال توازن الأمعاء وعسر الهضم الذي يؤدي للأرق في الليل وعدم الحصول على نوم هادئ وعميق.