تعرف على أعراض نقص الكولاجين في الجسم

الكولاجين من أهم البروتينات الموجودة في الجسم، ويشتهر بقدرته على الحفاظ على نضارة البشرة، كما يوجد أيضًا في العظام والأربطة والأوتار، ومع التقدم في العمر يقل إنتاجه، ويوجد عدد من أعراض نقص الكولاجين في الجسم نسردها خلال السطور التالية..
ضغط الدم: تقل نسبة الكولاجين في الجسم عند التقدم في العمر مما ينتج عنه عدم انتظام تدفق الدم في الجسم ، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يؤدي هذا النقص إلى انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل ألم الصدر والدوار والتعب الشديد والصداع الحاد.
ألم المفاصل: النسيج الذي يبطن المفاصل يتكون من الكولاجين، ويمكن أن يسبب نقص الكولاجين آلام المفاصل.
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