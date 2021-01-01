تعرف على أعراض نقص الكولاجين في الجسم



الكولاجين الكولاجين

الكولاجين من أهم البروتينات الموجودة في الجسم، ويشتهر بقدرته على الحفاظ على نضارة البشرة، كما يوجد أيضًا في العظام والأربطة والأوتار، ومع التقدم في العمر يقل إنتاجه، ويوجد عدد من أعراض نقص الكولاجين في الجسم نسردها خلال السطور التالية..



ضغط الدم: تقل نسبة الكولاجين في الجسم عند التقدم في العمر مما ينتج عنه عدم انتظام تدفق الدم في الجسم ، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يؤدي هذا النقص إلى انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل ألم الصدر والدوار والتعب الشديد والصداع الحاد.



ألم المفاصل: النسيج الذي يبطن المفاصل يتكون من الكولاجين، ويمكن أن يسبب نقص الكولاجين آلام المفاصل.

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التجاعيد: الكولاجين مسؤول عن الحفاظ على صحة الجلد، لذلك يؤدي نقصانه إلى فقدان الجلد شكله الطبيعي وظهور الخطوط والتجاعيد.مشاكل الشعر: يمكن التنبه إلى وجود نقص في الكولاجين من مظهر الشعر، الكولاجين يملأ المسافة بين بصيلات الشعر، وعند نقص الكولاجين لا تكتسب العناصر الغذائية المهمة لها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وتدمير بنيته.مشاكل الأسنان: يساعد الكولاجين على تقوية اللثة، وعند نقصه تتراجع صحتها كما يحدث تسوس الأسنان و الفقدان المبكر لها.ألم العضلات: يساعد الكولاجين على ربط المفاصل والأربطة بالهيكل العظمي، وعندما تنقص نسبته يضعف ترابط المفاصل و الأربطة، مما يؤدي إلى حدوث ألم في العضلات.