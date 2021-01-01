7 فوائد لا تعرفها عن الجبن الموزاريلا . إنقاص الوزن وتقوية العظام..



الجبن الموزاريلا الجبن الموزاريلا

تشتهر الجبن الموزاريلا بكونها غير صحية وغنية بالدهون. لكن قد لا تدرك أن فوائد هذا النوع من الجبن أكثر من ذلك بكثير، فهي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، وقد تحسن عملية الهضم وتساعد على إنقاص الوزن وتحسن ملمس ببشرتك وفقًا لـstylecraze.



هذا الجبن الطري اللذيذ هو الإضافة المثالية للسلطة الصيفية الجميلة أو البيتزا المقرمشة، وبخلاف طعمه، فهو غني بالعديد من الفوائد الصحية، فما هي؟



الفوائد الصحية لجبن الموزاريلا

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1 – مصدر البيوتينجبن الموزاريلا مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضًا فيتامين ب 7. نظرًا لأن هذه المغذيات قابلة للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنها. وبالتالي فإن تناول هذا النوع من الجبن يمكن أن يلبي احتياجاتك الغذائية الفورية.يمكن للمرأة الحامل تناول الجبن للتعامل مع نقص البيوتين المحتمل. يمنع هذا الفيتامين الأظافر من التقصف. كما أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يخفض أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.2 – مصدر الريبوفلافينمن الجيد تناول جبنة الموزاريلا لأنها غنية بفيتامين B2 أو الريبوفلافين. جزء من عائلة فيتامين ب المركب، يجب تناوله يوميًا لأنه يساعد الجسم على محاربة الأمراض والظروف المختلفة مثل نوبات الصداع النصفي وفقر الدم. كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة.3 – مصدر النياسينيحتوي منتج الألبان أيضًا على فيتامين ب 3 أو النياسين، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يساعد النياسين في السيطرة على الكوليسترول، ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.4 – غني بالفيتامينات التي تذوب في الدهونتحتوي جبنة الموزاريلا أيضًا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل D و E و A (4). هذه الفيتامينات ضرورية لامتصاص الكالسيوم، ولحماية العظام ولحماية غشاء الخلية.5 – يساعد في تقوية العظامتحتوي أنواع الجبن على كمية عالية من الكالسيوم – وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام والأسنان. لكن تحتوي أونصة واحدة من جبنة الموزاريلا على 183 ملليجرام من الكالسيوم المهم لحماية مينا الأسنان والحفاظ على بنية العظامإلى جانب ذلك، يلعب دورًا محوريًا في حماية عضلات القلب ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. قد يساهم أيضًا في إنقاص الوزن.6 – مصدر جيد للفوسفورتحتوي جبنة الموزاريلا على كمية لا بأس بها من الفوسفور الذي يساعد جسم الإنسان على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة. كما أنه مطلوب من أجل الهضم الأمثل والأداء السليم للكلى. يساعد المعدن على محاربة إجهاد العضلات ويسهل عمل الدماغ.7 – مليئة بالزنكالزنك معدن حيوي موجود في جبن الموزاريلا. يساعد الزنك في محاربة مشاكل الجلد ويزيد من عدد خلايا الدم البيضاء. كما أنه يساعد غدة البروستاتا على العمل بشكل جيد ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.