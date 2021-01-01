اعرف درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم من موقعك



حالة الطقس حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة ليلا (بنسبة حدوث من 20% إلى 30%) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان ب درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 18 09الإسكندرية 17 10وادى النطرون 18 10طنطا 18 09شبين الكوم 18 09دمنهور 18 09بلطيم 17 10مطروح 17 08السلوم 16 08سيوة 17 07بورسعيد 17 10دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 18 09الإسماعيلية 18 08السويس 19 10العريش 16 08رفح 16 08رأس سدر 19 09نخل 18 03نويبع 21 13طابا 18 11كاترين 20 03الطور 21 11شرم الشيخ 23 15الغردقة 23 14مرسى علم 24 13الفيوم 21 08بنى سويف 21 08المنيا 22 09أسيوط 24 09سوهاج 26 09قنا 26 10الأقصر 27 12أسوان 29 13إدفو 29 13أبوسمبل 28 12الوادى الجديد 27 12شلاتين 27 14أبو رماد 27 12حلايب 25 15رأس حدربة 25 14