اعرف درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم من موقعك

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حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة ليلا (بنسبة حدوث من 20% إلى 30%) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان ب درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 18 10

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 09

بلطيم 17 10

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 19 10

العريش 16 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 21 13

طابا 18 11

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 13

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 13

أبوسمبل 28 12

الوادى الجديد 27 12

شلاتين 27 14

أبو رماد 27 12

حلايب 25 15

رأس حدربة 25 14

المصدر: بوابة دار المعارف

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