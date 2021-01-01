اعرف درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم من موقعك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة ليلا (بنسبة حدوث من 20% إلى 30%) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!