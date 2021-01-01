أمريكا تخصص مكافأة لمن يسلم ممتلكات أصدقاء بوتين



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مكافآت محتملة بقيمة 5 ملايين دولار للأمريكيين الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى الاستيلاء على الأصول المملوكة للأوليجارشيين الروس.





وحسب "ديلي ميل" البريطانية، تأتي المكافآت، التي أعلنتها وزارة الخزانة يوم الأربعاء، كجزء من جهد مترامي الأطراف من قبل المسؤولين الأمريكيين لفرض عقوبات على الأفراد الذين يتحالفون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين وسط غزو البلاد لأوكرانيا.



وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى في أعقاب الحرب إلى قيام دول في جميع أنحاء أوروبا بمصادرة يخوت قادة الأعمال الروس وقصورهم وطائراتهم الخاصة الشهر الماضي.

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ومع ذلك، تم وضع التوجيه الجديد، الذي أطلق عليه اسم 'برنامج مكافآت استرداد أصول اللصوصية'، قبل أشهر من الصراع، ووافق عليه الكونجرس خلال إدارة ترامب كجزء من خطة الإنفاق الدفاعي.ومع ذلك، تم وضع التوجيه الجديد، الذي أطلق عليه اسم 'برنامج مكافآت استرداد أصول اللصوصية'، قبل أشهر من الصراع، ووافق عليه الكونغرس خلال إدارة ترامب كجزء من خطة الإنفاق الدفاعي.وتم إطلاق الخطة رسميا هذا الأسبوع فقط، حيث تواصل السلطات البحث عن الملايين من الأصول التي تسرقها النخب الروسية فاحشة الثراء.وبموجب البرنامج الجديد، يمكن لأي مواطن أمريكي ينقل معلومات تؤدي إلى تقييد أو مصادرة أو مصادرة الأصول 'المرتبطة بالفساد الذي تورطت فيه حكومة الاتحاد الروسي'، المطالبة بمبلغ 5 ملايين دولار، حسبما قال مسؤولو وزارة الخزانة يوم الأربعاء.