أمريكا تخصص مكافأة لمن يسلم ممتلكات أصدقاء بوتين

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مكافآت محتملة بقيمة 5 ملايين دولار للأمريكيين الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى الاستيلاء على الأصول المملوكة للأوليجارشيين الروس.
وحسب "ديلي ميل" البريطانية، تأتي المكافآت، التي أعلنتها وزارة الخزانة يوم الأربعاء، كجزء من جهد مترامي الأطراف من قبل المسؤولين الأمريكيين لفرض عقوبات على الأفراد الذين يتحالفون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين وسط غزو البلاد لأوكرانيا.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى في أعقاب الحرب إلى قيام دول في جميع أنحاء أوروبا بمصادرة يخوت قادة الأعمال الروس وقصورهم وطائراتهم الخاصة الشهر الماضي.
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