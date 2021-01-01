جماهير بلجراد الصربي تذكر العالم بغزوات أمريكا ..فيديو

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صورة الخبر: جماهير بلجراد
جماهير بلجراد

رفعت جماهير نادي ريد ستار بلجراد الصربي لافتات تنتقد ازدواجية المعايير السياسية والرياضية بشأن التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والتغاضي عن جرائم الولايات المتحدة الأمريكي في العديد من التدخلات العسكرية.
وهاجمت لافتات مشجو النادي الصربي تدخلات الناتو بقيادة الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث حملت إحدى اللافتات سطرا من أغنية لمؤلف أغاني فريق البيتلز جون لينون المناهضة للحرب: "كل ما نقوله هو إعطاء السلام فرصة".

كما تضمنت اللافتات عرض أسماء البلدان التي غزتها الولايات المتحدة مع تواريخ تلك الحملات العسكرية الأمريكية.

وكتب جمهور ريد ستار بلجراد على اللافتات "كوريا الشمالية 1950، كوبا 1961، فيتنام 1961، بنما 1989، العراق 1991/2003، يوغوسلافيا 1999، أفغانستان 2001، سوريا 2011" وغيرها.

وعلى الرغم من انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهد الفيديو تجاهلا واضحا من قبل وسائل الإعلام الغربية.

ومنذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، والتي اشتعلت على أثر خلافات بين موسكو من جهة، وحلف الناتو وأووربا والولايات المتحدة من الجهة الأخرى، أثارت مظاهر دعم الاتحادات الأوروبية في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم لأوكرانيا فضلا عن التحفظ على أموال وأملاك رجال الأعمال الروس، الكثير من الجدل بسبب “ازدواج المعايير” و"خلط السياسة بالرياضة".

https://twitter.com/i/status/1505183619253682177

المصدر: elbalad

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