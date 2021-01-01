جماهير بلجراد الصربي تذكر العالم بغزوات أمريكا ..فيديو

رفعت جماهير نادي ريد ستار بلجراد الصربي لافتات تنتقد ازدواجية المعايير السياسية والرياضية بشأن التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والتغاضي عن جرائم الولايات المتحدة الأمريكي في العديد من التدخلات العسكرية.
وهاجمت لافتات مشجو النادي الصربي تدخلات الناتو بقيادة الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث حملت إحدى اللافتات سطرا من أغنية لمؤلف أغاني فريق البيتلز جون لينون المناهضة للحرب: "كل ما نقوله هو إعطاء السلام فرصة".
كما تضمنت اللافتات عرض أسماء البلدان التي غزتها الولايات المتحدة مع تواريخ تلك الحملات العسكرية الأمريكية.
وكتب جمهور ريد ستار بلجراد على اللافتات "كوريا الشمالية 1950، كوبا 1961، فيتنام 1961، بنما 1989، العراق 1991/2003، يوغوسلافيا 1999، أفغانستان 2001، سوريا 2011" وغيرها.
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