قضية الاتجار بالبشر لمحمد الأمين.تفاصيل مرافعة النيابة العامة



محمد الأمين محمد الأمين



ينشر "صدي البلد " كواليس جلسة الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، ومرافعة النيابة العامة فى محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، فى القضية المعروفة إعلاميا "بالاتجار بالبشر".



وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن رجل الأعمال محمد الأمين أعتدى علي الفتيات جنسيا دون أدنى رحمه أو رأفه بهم فاستطالت يده جسد الأولى والثانية من المجني عليهن فتحسس أسفل منطقة الظهر لاثنتين واحتضن الثالثة عنوه، ورفع ثيابها وتحسس ساقيها فخدش عاطفة الحياء عندهن، ثم تابع وتوغل في أعمال الفحش قبل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المجني عليهن فكشف عن عوراتهن، وقبل الرابعة غصبا وعنوه.



وأضاف ممثل النيابة ، أن يده تحسست أسفل ظهرها وطرح الخامسة والسادسة والسابعة عنوة وغصبا وقام بخلع ملابسهما كامله، وقام بفعل الفواحش معهم.

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وأشار، الي أنه هددهن بالضرب والطرد وتسريحهن من الملجأ في حالة الابلاغ عن ما حدث معهن كما تم ذكره وبينته التحقيقات معرضا حياة الفتيات للخطر.وطالبت النيابه بتنفيذ مواد الاحالة من قانون العقوبات في حق رجل الأعمال محمد الأمين.يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة “أطفال مفقودة” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ تفاصيل التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة “أطفال مفقودة” تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.وأثبتت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.