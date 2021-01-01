رئيس هيئة الأرصاد السابق من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل



ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إنه من الطبيعي أن تشبه الأيام الأخيرة من فصل الشتاء فصل الربيع، ونرى حاليا انخفاضا في درجات الحرارة.



وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "هناك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يشعر بانخفاض أكثر في درجات الحرارة، فضلا عن الأمطار الموجودة في السواحل الشمالية والقاهرة".



وأوضح: "الظواهر الجوية لفصل الشتاء لم تنته حتى الآن"، وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية لكن الأكثر تأثيرا هو نشاط الرياح الذي يشعر بانخفاض درجات الحرارة".

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وأضاف: "انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وسيكون بين درجة أو درجتين على السواحل الشمالية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وسيكون بين درجتين و4 درجات على جنوب البلاد".وأردف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق،: "الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي".