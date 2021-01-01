تطلب وتؤمر وإحنا ننفذ..الرئيس السيسي يستجيب لـ سيدة على الهواء



الرئيس السيسي الرئيس السيسي



عرض الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقريرا تحت عنوان "الحياة للمكافحين.. محروسة سالم تتحدى الإعاقة وتعول أبناءها وزوجها المريض بقيادة التروسيكل".



وأوضح التقرير أن "محروسة"، تعاني من شلل حركة وتعافر في الدنيا لكي تستطيع أن توفر مصدر دخل لأسرتها التي تتكون من زوج الذي يعاني من مجموعة من الأمراض وأولادها.



وأشار التقرير أن محروسة تخرج من بيتها كل صباح مستندة على كرسي متحرك بينما تستند عليها أسرتها في الحياة وتوفير متطلبات العيش، فهي صاحبة 42 عاما لم يوقفها الشلل الحركي عن المعافرة وتوفير مصدر دخل لأولادها برحلة يومية مع تروسيكل والعمل في عدة أشغال.

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وقالت "محروسة"،: "بقالي 10 سنوات بشتغل على التروسيكل، اشتغلت عليه من أول ما جوزي تعب، كانت حالته صعبة وأصبح ملازم للفراش".وأضاف: "عايز أسلم وأشكر الأب الروحي لنا الرئيس السيسي وحلم عمري كله أني أسلم على حضرتك حلى لو في التليفون وأتواصل مع حضرتك، وميش عايزه حاجه غير أسلم على حضرتك".واستجاب الرئيس السيسي لمطالب السيدة محروسة على الهواء، قائلا: "مش ممكن الست محروسة أو أختي أو بنتي تقول كدا وأنا يشرفني أني أكلمها وأنا يشرفني أني أكلمك يا بنتي".وأضاف الرئيس السيسي: "أهنيكي وأقولك ربنا يجبر بخاطرك ويعينك ويوفقك ويطرح البركة في جهدك وتشوفي دا في أولادك، واسمحيلي كبنت لي أني أقف جنبك وأقولك والله الست المصرية دائما مثال عالي وراقي ونموذج محترم وأنا بتشرف أني بكلمك دلوقتي".وعلقت محروسة قائلا: "الدنيا مش سيعاني أني بسمع حضرتك وبكلمك حاسة أن قلبي هيوقف من الفرحة، ولم أتخيل أني اسمع صوت معاليك".وتابع الرئيس السيسي: ""عايز أقولك أوعي تحرمينا من دعواتك الطبية.. بهنيكي وأقولك أنتي نموذج جميل لكل ست مصرية بجهدك وعملك وأصلك وهنعمل كل شيء مطلوب، وربنا يعوض عليكي"، متابعا: "رضاكم هو الأمل بالنسبة لي وأني أكون سبب في إسعاد الناس"، مؤكدا: "هي تطلب وتؤمر وإحنا ننفذ".وعقبت "محروسة"، قائله: "ربنا يبارك في حضرتك، ويبعد عنك كل حاجه وحشه، سعيدة جدا بمكالمة حضرتك، ومكالمة حضرتك هتفضل معايا، أحلى حاجه سمعتها".