رأي مبروك عطية في وضع جوزة الطيب بالطعام.فيديو



مبروك عطية مبروك عطية



أثار استخدام جوزة الطيب في الأكل، موجة كبيرة من الجدل، حيث أشار البعض إلى تحريمها؛ لأنها تُسكر، بينما البعض الآخر قال إن القليل منها ليس محرما.



حكم استخدام جوزة الطيب في الأكل

في سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، من خلال قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، يقول: هل وضع جوزة الطيب في الأكل حرام؟.



وأجاب الدكتور مبروك عطية، على هذا السؤال، قائلا: إذا كانت توضع على الأكل ومن يتناوله يقول أنا جدع؛ تبقى حرام، وإذا كانت تسكر حتى لو سميت جوزة النبي؛ هتبقى حرام.. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام”.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.