تفاصيل..انفجارات تضرب عاصمة أوكرانيا كييف

سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، وفقا لما أفادت به شبكة "سي إن إن".
وقالت الشبكة الأمريكية إن الانفجارات ضربت منطقة بوديل في العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية، حسبما قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقال كليتشكو إن "الانفجارات أصابت بعض المنازل وعلى أراضي أحد مراكز التسوق. رجال الإنقاذ والمسعفون والشرطة موجودون بالفعل في مكان الحادث".
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