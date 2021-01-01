تفاصيل..انفجارات تضرب عاصمة أوكرانيا كييف



انفجارات تضرب عاصمة أوكرانيا انفجارات تضرب عاصمة أوكرانيا



سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، وفقا لما أفادت به شبكة "سي إن إن".





وقالت الشبكة الأمريكية إن الانفجارات ضربت منطقة بوديل في العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية، حسبما قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت متأخر من يوم الأحد.



وقال كليتشكو إن "الانفجارات أصابت بعض المنازل وعلى أراضي أحد مراكز التسوق. رجال الإنقاذ والمسعفون والشرطة موجودون بالفعل في مكان الحادث".

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وأضاف:"رجال الإنقاذ يطفئون حريقا كبيرا في أحد مراكز التسوق في منطقة بوديلسكي بالعاصمة. وأضاف أن الخدمات الطبية وخدمات الإنقاذ والشرطة موجودة في الموقع".وفي وقت سابق الأحد، اندلعت نيران ضخمة مضادة للطائرات فوق كييف. وشاهدت شبكة "سي إن إن" مدافع مضادة للطائرات تطلق النار في سماء الليل لعدة دقائق فيما بدا أنه صاروخان مضادان للطائرات على الأقل أطلقا أيضا في الجو.ليس من الواضح ما الذي كان الأوكرانيون يطلقون النار عليه، لكن طاقم "سي إن إن" رأى نقطة مضيئة تعبر السماء فوق العاصمة، والتي ربما كانت طائرة.